SICILBANCA, Patrizia Mancino nominata Vice Direttore Generale

SICILBANCA compie un ulteriore passo nel percorso di evoluzione organizzativa e manageriale, con la nomina della Dott.ssa Patrizia Mancino a Vice Direttore Generale. La nomina, con decorrenza 1° gennaio 2026, si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento della governance e delle funzioni direzionali della Banca, coerente con il ruolo di Banca di Credito Cooperativo orientata allo sviluppo sostenibile, alla solidità dei processi e alla valorizzazione delle persone.

La Dott.ssa Patrizia Mancino vanta una consolidata esperienza ultratrentennale nel settore bancario, interamente maturata in BNL – Gruppo BNP Paribas, Istituto nel quale ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nei Mercati Corporate e Retail, nonché nei Settori Risk Management e Crediti, operando in contesti territoriali differenti. Nominata dirigente nel 2007, ha guidato strutture complesse e aree strategiche, maturando un profilo manageriale di alto livello. Nel nuovo incarico in SICILBANCA, il Vice Direttore Generale metterà a disposizione dell’Istituto competenze tecniche e gestionali orientate al rafforzamento dei presidi creditizi, all’evoluzione organizzativa e alla centralità delle risorse umane, elementi chiave per una Banca di Credito Cooperativo in crescita e attenta al bene comune.In tale ambito, nella seduta del 30 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’istituzione della nuova Area Risorse Umane, affidandone la responsabilità al Vice Direttore Generale, cui sono state attribuite altresì deleghe dirette in materia di Crediti, NPL & Controllo Crediti e Organizzazione. Il presidio di queste attività sarà esercitato con piene funzioni gestorie, in sinergica collaborazione con il Direttore Generale Michele Augello, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento della funzione direzionale della Banca.

«SICILBANCA è una Banca profondamente radicata nel territorio e in costante crescita. La sua mission prioritaria è quella di creare valore per la collettività, sia dal punto di vista economico, sia sul piano sociale e culturale, sostenendo i progetti delle persone e accompagnando lo sviluppo delle aziende», dichiara la Dott.ssa Mancino. «Mettere la mia pluriennale esperienza al servizio di questo Istituto significa poter contribuire affinché il cambiamento, che un processo di crescita richiede, sia vissuto dai soggetti coinvolti come una grande opportunità, finalizzata ad uno sviluppo solido e sostenibile nel tempo. Inoltre, per quanto mi riguarda, essere rientrata dopo tanti anni a Caltanissetta, mia città di origine, ed essere stata coinvolta in tale progetto è motivo di orgoglio e di grande responsabilità».

«L’ingresso della Dott.ssa Mancino segna un passaggio di particolare rilievo per SICILBANCA», dichiara il Presidente Giuseppe Di Forti. «L’istituzione dell’Area Risorse Umane e le deleghe attribuite testimoniano la volontà del Consiglio di Amministrazione di rafforzare l’assetto direzionale della Banca e di accompagnare con competenza il percorso di crescita dell’Istituto. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante nel garantire un efficace sviluppo organizzativo e gestionale, in stretta collaborazione con la Direzione Generale e con tutto il Personale».Con questa nomina, SICILBANCA conferma il proprio impegno nel dotarsi di una struttura manageriale solida e qualificata, capace di affrontare le sfide del contesto economico-finanziario e di valorizzare il ruolo della banca cooperativa al servizio delle comunità, in linea con gli obiettivi della Capogruppo Cassa Centrale Banca, che guida le proprie affiliate verso percorsi di crescita e di efficientamento organizzativo.