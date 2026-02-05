“Sentinelle Digitali”, al via la nuova iniziativa del Codacons per la sicurezza online dei cittadini

Il Codacons lancia l’iniziativa “Sentinelle Digitali”, un progetto di informazione e formazione rivolto ai cittadini, finalizzato a rafforzare la prevenzione dei rischi online e a promuovere un utilizzo consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di educazione e consapevolezza digitale Digitalmentis, sviluppato nel quadro della campagna della Regione Siciliana “Digito a tutte l’età”, e rappresenta un’evoluzione delle attività formative già avviate sul territorio.

Attraverso percorsi formativi dedicati, i cittadini avranno la possibilità di acquisire strumenti pratici per riconoscere e prevenire truffe online, tentativi di phishing, furti di identità digitale, violazioni della privacy e altri rischi connessi all’utilizzo quotidiano di Internet, dei social network e dei servizi digitali.

Le Sentinelle Digitali costituiscono una rete di cittadini informati e consapevoli che, senza sostituirsi alle autorità competenti, contribuiscono alla diffusione di buone pratiche digitali, alla prevenzione dei raggiri e al rafforzamento della tutela degli utenti e dei consumatori.

Il percorso formativo dell’iniziativa è curato da Alberto Tanasi, Dirigente Codacons Giovani e facilitatore digitale, che accompagnerà i partecipanti in un processo di apprendimento accessibile e concreto, rivolto a tutte le fasce d’età, con particolare attenzione ai soggetti maggiormente esposti ai rischi digitali.

Con Sentinelle Digitali, il Codacons intende promuovere una cittadinanza digitale più consapevole e attiva, capace di affrontare le sfide del mondo online con maggiore conoscenza, responsabilità e attenzione alla tutela dei propri diritti.

