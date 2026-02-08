Salute

Sanremo: Rai, rammarico per Pucci, clima di intolleranza

Dom, 08/02/2026 - 18:36

La Rai esprime “grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti”.

“Comprendiamo – si afferma – la sua decisione maturata nell’ambito di una valutazione responsabile, volta alla tutela della propria integrita’ personale e di quella della sua famiglia, nonche’ della propria immagine professionale”.

“Non resta che esprimere preoccupazione – sottolinea la Rai – per il clima d’intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicita’ non conformiste il suo modo di esprimere liberta’ di pensiero”. “Questa forma di censura nei confronti di un artista attraverso la diffusione di odio e pregiudizio dovrebbe preoccupare chiunque lavori nel mondo dello spettacolo. Facciamo ad Andrea Pucci gli auguri piu’ sinceri e speriamo di poter presto condividere il suo percorso artistico”, conclude l’azienda. 

