Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, torneo “Ciak… si gira!”: i risultati del quarto turno

Ieri sera Mercoledì 11 febbraio, presso la scintillante Nuova Locanda –Pifferaio Magico di San Cataldo, si è svolto il 4° e penultimo turno di qualificazione di questo avvincente 7° Torneo “Ciak…si gira!”, organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”. La competizione in questo torneo è resa ancora più coinvolgente dalla partecipazione al Torneo di giocatori provenienti dal Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, Club neo campione nazionale a squadre, oltre che dal vicino Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta. E, infatti, gli aquilotti palermitani nei 4 turni finora giocati hanno fatto faville. Sugli 11 tavoli organizzati nei quattro turni di gioco, i bravi giocatori palermitani hanno vinto in 6 occasioni, lasciando ben poco agli avversari nisseni. Anche ieri sera, con 3 tavoli e 13 giocatori partecipanti alla serata, hanno vinto Claudio La Monica (seconda vittoria su due partite giocate) e Aurelio Mazzè, ex campione nazionale individuale anno 2018, (seconda vittoria su 3 partite giocate). Per la formula del Torneo, tuttavia, queste vittorie non sono ancora sufficienti a piazzare nei primi due posti della Classifica provvisoria, che vuol dire Finale Diretta, i bravi aquilotti degli Eagles. Dopo i primi quattro turni, infatti, si trovano nelle prime due posizioni Andrea Kiswarday (Plasma97) del RCU “Eclettica”, vincente anche ieri sera, e Alessio Sansoni, del RCU “Il Pifferaio”, arrivato solo secondo ieri ma dispone di una partita giocata in più rispetto ai giocatori provenienti da Palermo.

Il prossimo turno di Mercoledì 18 febbraio, ultimo del girone di qualificazione, sarà però quello decisivo per delineare i finalisti diretti e gli 8 semifinalisti di cui 1 ripescato con il maggior punteggio conseguito sulle partite disputate. E’ in arrivo infatti il turno che farà scartare obbligatoriamente il peggior risultato tra le partite giocate. Questo significa che se un giocatore è rimasto assente durante un turno, con zero punti in classifica per quella partita, ogni punto conseguito nell’ultima partita andrà ad aggiungersi alla sua classifica, mentre chi ha giocato tutte le partite dovrà obbligatoriamente scartare anche 90 o 95 punti dal bottino fino ad ora conquistato. Questo significa un sicuro “ribaltamento” totale delle posizioni finora raggiunte. I calcoli per definire la classifica delle qualificazioni sono al momento prematuri. Bisognerà giocare il quinto turno di gioco della settimana prossima e, aspettare i risultati finali della serata. Solo allora le prime due posizioni per la finale

Anche nell’ultimo turno di gioco chiunque potrà aggiungersi come giocatore e sperimentare il “brivido” della competizione del Risiko da Torneo. Iscrivendosi al Club, infatti, si potrà concorrere per la vittoria del ranking finale dell’anno o far parte della squadra per il campionato nazionale o regionale a squadre che si gioca ogni anno. Inoltre con l’iscrizione si potrà usufruire di sconti per l’iscrizione ai prossimi tornei interni. Chiunque poi, può iniziare a giocare a Risiko e diventare un bravo giocatore in questo appassionante gioco di società, che vede circa 1.500 giocatori in Italia giocarlo in modo “professionale”, nel corso delle partite di Risiko da Torneo organizzate dai Risiko Club Ufficiali o dai Risiko Club sparsi su tutto il territorio della Sicilia e dello Stivale.

Per poter partecipare al prossimo turno di Mercoledì 18 febbraio, presso la Nuova Locanda di San Cataldo, ci si potrà rivolgere contattando i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.