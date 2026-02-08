Pucci rinuncia a Sanremo, vittima di una campagna di odio: “contro di me minacce inaccettabili”

Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione del Festival di Sanremo. “Il mio lavoro e’ quello di far ridere la gente, da 35 anni. Da sempre – sottolinea il comico – ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali dell’uomo e della donna. Attraverso il mio lavoro ho raggiunto obiettivi e traguardi con l’intenzione di regalare sorrisi e portare leggerezza a chi e’ sempre venuto a vedere i miei spettacoli. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili! Quest’onda mediatica negativa – rileva – che mi ha coinvolto altera il patto fondamentale che c’e’ tra me e il pubblico”.

“Nel 2026 il termine fascista – prosegue il cabarettista milanese – non dovrebbe esistere piu’, esiste l’uomo di destra e l’uomo di sinistra che la pensano in modo differente ma che si confrontano in un ordinamento democratico che per fortuna governa il nostro amato Paese! Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno”, ha concluso