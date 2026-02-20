Salute

L’intervista video al Sindaco Catania riguardante il vecchio Ospedale e l’Orfanotrofio Sorce Malaspina (IL VIDEO)

Carmelo Barba

L’intervista video al Sindaco Catania riguardante il vecchio Ospedale e l’Orfanotrofio Sorce Malaspina (IL VIDEO)

Ven, 20/02/2026 - 13:23

Condividi su:

MUSSOMELI – In merito alla nota della professoressa Rina Genco dal titolo “I luoghi del cuore…in rovina”, pubblicata su questa testata giornalistica,  la stessa, ricordando che “i nostri luoghi del cuorerappresentano la nostra Storia, la nostra identità, il nostro essere comunità”,  ha sottolineato lo stato di degrado  dell’Orfanotrofio Sorce Malaspina e del  Vecchio Ospedale in Via Giacomo Longo, precisando anche che “nessuno di noi si illude che la situazione di questi nostri  luoghi del cuore si possa risolvere in tempi brevi; ma non è accettabile che chi di competenza ( il Comune di Mussomeli e l’ ASP di Caltanissetta) non facciano nemmeno cenno di farsene carico. A tale riguardo abbiamo intervistato a mezzo video il primo cittadino Catania. (Il video)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta