L’intervista video al Sindaco Catania riguardante il vecchio Ospedale e l’Orfanotrofio Sorce Malaspina (IL VIDEO)

MUSSOMELI – In merito alla nota della professoressa Rina Genco dal titolo “I luoghi del cuore…in rovina”, pubblicata su questa testata giornalistica, la stessa, ricordando che “i nostri luoghi del cuorerappresentano la nostra Storia, la nostra identità, il nostro essere comunità”, ha sottolineato lo stato di degrado dell’Orfanotrofio Sorce Malaspina e del Vecchio Ospedale in Via Giacomo Longo, precisando anche che “nessuno di noi si illude che la situazione di questi nostri luoghi del cuore si possa risolvere in tempi brevi; ma non è accettabile che chi di competenza ( il Comune di Mussomeli e l’ ASP di Caltanissetta) non facciano nemmeno cenno di farsene carico. A tale riguardo abbiamo intervistato a mezzo video il primo cittadino Catania. (Il video)