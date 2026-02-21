Le criticità dell’Ospedale di Mussomeli. Sindaco Catania “situazione gravissima”. Conferenza dei sindaci.

MUSSOMELI – Il Sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, nella qualità di autorità sanitaria locale e rappresentante della comunità, ha trasmesso al Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta una dettagliata relazione tecnica contenente tutte le gravi criticità che interessano l’organizzazione e l’offerta sanitaria nel territorio del Distretto sanitario di Mussomeli. La relazione, già formalmente depositata lo scorso 30 gennaio, sarà al centro del confronto istituzionale convocato in occasione della Conferenza dei Sindaci prevista per lunedì 23 febbraio 2026, alla presenza della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Il documento fotografa una situazione estremamente preoccupante che coinvolge sia il presidio ospedaliero sia i servizi territoriali, con carenze strutturali e organizzative che rischiano di compromettere concretamente il diritto alla salute dei cittadini del Vallone. Particolarmente grave è la condizione del reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero “M.I. Longo”, che ad oggi, e già da diverse settimane, risulta privo di qualsiasi medico chirurgo in servizio. Tale circostanza determina di fatto la paralisi dell’attività chirurgica e configura una condizione incompatibile con la funzione di presidio sanitario territoriale, esponendo la popolazione a rischi gravissimi e costringendo i pazienti a rivolgersi ad altre strutture, spesso distanti decine di chilometri. Altrettanto critica è la situazione dei reparti di Medicina interna e Lungodegenza, dove attualmente è presente un solo medico per garantire l’assistenza a tutti i pazienti ricoverati. Una condizione che rende estremamente difficoltosa la copertura dei turni, compromette la continuità assistenziale e determina un sovraccarico di lavoro incompatibile con standard assistenziali adeguati. La relazione evidenzia inoltre: – l’assenza di un medico rianimatore H24; – la grave carenza di personale medico in più reparti, tra cui Pediatria, Ortopedia e Riabilitazione; – la mancata attivazione H24 dei servizi essenziali di Laboratorio Analisi e Radiologia; – le criticità strutturali e organizzative del Pronto Soccorso, inclusa la presenza di un’area di Osservazione Breve Intensiva priva di servizi igienici dedicati; – la significativa carenza di personale infermieristico. La situazione risulta altrettanto critica sul fronte della sanità territoriale, dove si registrano: – l’assenza del ginecologo e dello psicologo presso il Consultorio di Mussomeli; – l’assenza del ginecologo presso il Consultorio di Vallelunga Pratameno; – la mancanza di un responsabile del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata; – l’assenza di specialisti fondamentali quali endocrinologo, reumatologo, dermatologo e neurologo; – il funzionamento ridotto dell’Ufficio Vaccinazioni, attivo solo due giorni a settimana e con personale non stabile. “Non è più rinviabile un intervento immediato; quella che abbiamo rappresentato nella relazione – dichiara il Sindaco Giuseppe Catania – è una situazione oggettivamente gravissima e non più sostenibile. La totale assenza di chirurghi e la presenza di un solo medico nei reparti di Medicina e Lungodegenza rappresentano condizioni incompatibili con il diritto alla salute dei cittadini e con il mantenimento stesso delle funzioni ospedaliere.” “Il presidio ospedaliero di Mussomeli – prosegue il Sindaco – rappresenta un punto di riferimento essenziale per un vasto territorio caratterizzato da difficoltà di collegamento e da una popolazione con elevata presenza di soggetti fragili. Non possiamo consentire che venga progressivamente svuotato delle sue funzioni.” L’Amministrazione Comunale ha formalmente richiesto: – il ripristino urgente delle dotazioni organiche mediche e infermieristiche; – la copertura immediata del reparto di Chirurgia; – il rafforzamento dei reparti di Medicina e Lungodegenza; – l’attivazione H24 dei servizi diagnostici essenziali; – il potenziamento dei servizi territoriali e consultoriali;

– l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con la Conferenza dei Sindaci. “Serve una risposta immediata e concreta”. “Confidiamo – conclude il Sindaco – che la Direzione Strategica dell’ASP voglia affrontare con la massima urgenza le criticità segnalate, individuando soluzioni immediate e strutturali. La tutela della salute dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta e non può essere subordinata a logiche organizzative o carenze che devono essere risolte senza ulteriori ritardi.” L’Amministrazione Comunale ribadisce la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale, con l’obiettivo esclusivo di garantire ai cittadini del territorio servizi sanitari adeguati, sicuri e dignitosi.