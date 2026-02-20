Latte ovino: dai Sicani e dal Vallone firmato il manifesto con destinazione Parlamento

All’Auditorium di Castronovo di Sicilia, nel cuore dei Monti Sicani, i Sindaci di Castronovo di Sicilia e di Mussomeli e il Presidente della Rete Ovinicoltori Siciliani hanno sottoscritto il “Manifesto dei Sicani e del Vallone”, un atto politico e programmatico senza precedenti nel comparto ovino siciliano, che chiede alla politica nazionale di intervenire con urgenza sulla crisi del prezzo del latte ovino. Il Manifesto — redatto al termine di una due giorni di confronto tecnico e istituzionale che ha visto la partecipazione della Cooperativa di Manciano (Toscana) e del Distretto Laniero Siciliano — sarà ora formalmente trasmesso all’On. Aldo Mattia, al Sen. Luca De Carlo e all’On. Giuseppe Marinello, collegati in videoconferenza durante la sessione, affinché venga portato nelle sedi parlamentari competenti. Sette punti, un messaggio chiaro: basta speculazione! 1)Contratti scritti obbligatori per ogni conferimento di latte, con prezzo, parametri qualitativi e tempi di pagamento definiti prima dell’avvio della campagna; 2) Prezzo equo e remunerativo che rifletta i reali costi di produzione, supportato da un Osservatorio permanente sul latte ovino siciliano”;3) Contrasto netto alla speculazione: basta con l’imposizione unilaterale dei prezzi, i pagamenti in ritardo e l’intermediazione parassitaria; 4) Aggregazione dei produttori come leva strategica, sull’esempio della Cooperativa di Manciano che da decenni dimostra come l’unione cambi radicalmente il potere negoziale degli allevatori; 5) Presidio politico permanente con tavoli periodici tra produttori, trasformatori e istituzioni: 6) Valorizzazione territoriale del latte dei Sicani attraverso marchi, certificazioni e tracciabilità; 7) Verifica a sei mesi: i firmatari si sono impegnati a riconvocarsi per monitorare lo stato di attuazione. Il Sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, ha sottolineato l’importanza dell’aggregazione e dell’azione politica in corso. «Per troppo tempo i nostri produttori hanno affrontato questa battaglia da soli, ciascuno nel proprio territorio, ciascuno nella propria provincia. Oggi con il Manifesto dei Sicani e del Vallone dimostriamo che l’aggregazione non è solo una parola: è l’unica strada percorribile. Mussomeli e il Vallone stanno portando avanti un’azione politica concreta, dal basso, che punta a cambiare le regole del gioco. Non ci fermeremo finché il prezzo del latte non rifletterà il valore reale del lavoro dei nostri allevatori». Il Sindaco di Castronovo di Sicilia, Gattuso, ha aperto i lavori dando il benvenuto alla delegazione della Cooperativa di Manciano e a tutti i partecipanti. «Ospitare questo incontro nel nostro Auditorium è motivo di orgoglio, ma soprattutto di responsabilità. Oggi qui non celebriamo un convegno: apriamo un fronte. Il fatto che produttori, istituzioni e parlamentari si ritrovino insieme in un piccolo comune delle aree interne dimostra che la questione del latte ovino ha finalmente la centralità che merita. Castronovo è pronto a fare la sua parte». «Il produttore deve sapere, prima di mungere, quanto verrà pagato il suo latte» — ha dichiarato Domenico Madonia, Vice Sindaco e Assessore all’Agricoltura di Castronovo di Sicilia, promotore dell’iniziativa. «Senza un contratto scritto, il produttore è nudo di fronte alla speculazione. Questo Manifesto non è un atto simbolico: è un impegno vincolante che porteremo fino a Roma. Chi vive ogni giorno la realtà della stalla non può più aspettare». Una due giorni che ha unito Sicilia e Toscana. La firma del Manifesto è il punto di arrivo di una visita istituzionale e tecnica di due giorni nel territorio dei Sicani e del Vallone, che ha portato la delegazione della Cooperativa di Manciano — una delle più grandi cooperative di produttori di latte ovino in Italia — a confrontarsi direttamente con gli allevatori siciliani. Dalla visita allo stabilimento Sparacia ai pascoli di Castronovo, fino al tavolo con i produttori del Vallone a Mussomeli: un percorso che ha messo a nudo le criticità ma anche le enormi potenzialità di un territorio che produce latte di altissima qualità senza ricevere un prezzo adeguato. Il Manifesto sarà trasmesso nelle prossime settimane al Ministero dell’Agricoltura, all’Assessorato Regionale all’Agricoltura della Regione Siciliana e alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato. Il documento resta aperto all’adesione di altri Comuni, cooperative, associazioni di categoria e soggetti istituzionali.