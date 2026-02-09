Il Comune di Caltanissetta ha aderito alla Giornata Internazionale dell’Epilessia

CALTANISSSETTA. Il comune di Caltanissetta ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione promossa da ILAE (International League Against Epilepsy) e IBE (International Bureau for Epilepsy).

Per l’occasione l’Italia si sta illuminando di viola. Il colore è stato scelto a livello internazionale per rappresentare simbolicamente l’epilessia, e non si tratta di una scelta casuale. Al suo interno, infatti, è racchiusa tutta la passione del rosso e la tranquillità del blu.

Ma il viola non è solo questo. Il passaggio dal tenue malva all’intenso prugna racchiude un’aura preziosa. Questa luce, unisce profondità e delicatezza, forza e vulnerabilità rappresenta il rispetto, l’ascolto, la dignità e la lotta quotidiana contro lo stigma. Brillare di viola significa dunque cogliere la diversità, rispettarla e attendere i tempi di ciascuno. Condividere questo messaggio significa:

– comprendere la condizione neurologica che riguarda circa 500.000 persone in Italia;

– promuovere conoscenza e consapevolezza;

– trasmettere vicinanza a famiglie e caregiver;

– rafforzare l’impegno delle comunità verso l’inclusione.