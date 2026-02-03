Frana Niscemi: la Strada degli Scrittori si mobilita per la biblioteca

La “Strada degli Scrittori” lancia due iniziative su Niscemi, mentre si mobilita insieme con decine di autori stimolati dall’appello di Stefania Auci per salvare i quattromila libri della biblioteca privata “Angelo Marsiano”. Considerata la difficolta’ di recuperare questo prezioso patrimonio per il momento irraggiungibile perche’ l’immobile rischia di cedere, in bilico sul ciglio della frana, la “Strada degli Scrittori” auspica pero’ una concreta salvaguardia di un altro patrimonio a rischio.
Quello della Biblioteca comunale intestata al poeta Mario Gori, anch’essa in zona rossa. Oltre alla speranza del pieno recupero di questi due gioielli di Niscemi condivisa dalla collettivita’ degli autori mobilitati dall’appello, nella necessita’ di guardare avanti, la “Strada degli Scrittori” lancia intanto due iniziative. La prima e’ una mobilitazione per incrementare la dotazione della biblioteca dell’unico istituto di istruzione superiore della citta’, il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”. Con una prima donazione di 50 libri, fra saggi e romanzi, destinati ai giovani di Niscemi. E con l’auspicio che altre donazioni seguano.
La seconda consiste nel progetto gia’ concordato con la preside dello stesso liceo, professoressa Viviana Morello, di fare svolgere agli studenti delle ultime classi un tema dal titolo: “Niscemi, la citta’ del futuro che immagino”. Un tema da sviluppare a scelta sotto forma di breve racconto, in poesia o sotto qualsiasi forma espressiva, anche audiovisiva.
Gli autori dei cinque migliori componimenti, indicati da una giuria in via di costituzione, saranno ospitati e iscritti a fine maggio per una settimana al decimo “Master di scrittura” che si terra’ ad Agrigento sul tema “Le parole dell’immagine. Da Minneapolis a Niscemi”.