Emergenza Niscemi, solidarietà concreta dalla provincia: conto dedicato per sostenere la comunità

«Anche il più piccolo contributo assume un significato importante, perché si traduce in un segno tangibile di vicinanza e partecipazione. L’adesione compatta dei Sindaci della provincia esprime un forte senso di unità territoriale e di responsabilità istituzionale» – dichiara Walter Tesauro, Sindaco di Caltanissetta e Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta.

«Di fronte a una situazione così delicata, la solidarietà non può restare un sentimento astratto, ma deve trasformarsi in un impegno concreto e condiviso. Per questo motivo sosteniamo e promuoviamo l’iniziativa che invita cittadini, enti, associazioni e imprese a convogliare gli aiuti attraverso il conto corrente dedicato attivato dal Comune di Niscemi, al fine di sostenere le famiglie colpite e gli interventi necessari per affrontare l’emergenza».

Il Comune di Niscemi ha attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi, finalizzata a sostenere le famiglie colpite e gli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza.

Dati per la donazione

Intestatario: Comune di Niscemi

Istituto bancario: Monte dei Paschi di Siena

IBAN (donazioni dall’Italia): IT26J0103083390000004994745

BIC (donazioni dall’estero): PASCITM1CL4

Causale: Emergenza frana Niscemi

«La risposta unitaria dei Sindaci della provincia rappresenta un segnale chiaro di coesione e responsabilità verso una comunità che sta affrontando una prova difficile. La provincia di Caltanissetta continuerà a essere al fianco di Niscemi, con attenzione, impegno e spirito di solidarietà» – conclude Walter Tesauro.