E’ morto Eric Dane, il ‘dottor Sloan’ di Grey’s Anatomy aveva 53 anni

E' morto Eric Dane, l'attore aveva 53 anni. Dane, che ha interpretato il ruolo di Mark Sloan nella serie Grey's Anatomy, era malato di Sla. Il decesso è stato confermato dalla portavoce Melissa Bank: "Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo". Dane si è spento 10 mesi dopo aver rivelato la diagnosi. L'attore aveva rivelato ad aprile 2025 di essere stato colpito dalla malattia neurodegenerativa progressiva che causa la morte dei motoneuroni e provoca la paralisi dei muscoli volontari.

"Non dimenticherò mai quelle tre lettere", aveva detto nel 2025 in un'intervista a Good Morning America ripensando al momento della diagnosi. "Me ne rendo conto appena mi sveglio", aveva detto facendo riferimento in particolare alla perdita di funzionalità del braccio destro. "Non è un sogno", aveva aggiunto. Dopo la diagnosi, aveva assunto un ruolo di testimonial per promuovere raccolte fondi per la ricerca. "Sono un attore. Sono un padre e ora sono una persona che convive con la Sla", aveva detto sollecitando uno "sforzo finale, finalmente, per porre fine a questa malattia". Dane, nato a San Francisco nel 1972, era diventato celebre soprattutto per il ruolo in Grey's Anatomy. Dalla terza alla nona serie della fortunatissima serie ha interpretato il dottor Sloan, indossando nuovamente i panni del medico per un'apparizione nel 2021 nel corso della 17esima stagione. Negli anni 'in corsia' aveva partecipato anche ad una serie di film di successo: X-Men – Conflitto finale, Io e Marley, Burlesque. Dane aveva continuato a lavorare anche dopo la diagnosi e nonostante la progressione della malattia. In uno degli ultimi ruoli aveva interpretato il padre di Nate Jacobs – l'attore Jacob Elordi, nella serie Euphoria. A novembre 2025, in un episodio di Brilliant Minds, era diventato un vigile del fuoco colpito dalla Sla.

