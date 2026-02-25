Chiusura parziale transito veicolare S.P. n.20A “Stazione-Acquaviva Casteltermini”

ACQUAVIVA PLATANI – Con una nota istituzionale del sindaco Salvatore Caruso è stato comunicato che, con Ordinanza Provinciale Regionale n. 4 del 20/02/2026, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione) ha disposto la chiusura parziale al transito veicolare della S.P. n. 20A “Stazione Acquaviva – Casteltermini”, al passaggio a livello denominato PL-PK ferroviario 98+919, PL1 per esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, con date di esecuzione previste dal 02/03/2026 al 06/03/2026, lavorazioni notturne e fino al cessato bisogno