Caltanissetta, UIL FP Vigili del Fuoco: Gaspare Goto confermato al consiglio nazionale e alla segreteria regionale Sicilia

Ven, 06/02/2026 - 12:24

A conclusione del primo Congresso Nazionale della UIL FP Vigili del Fuoco, in un proficuo  momento  di confronto e partecipazione  dei  delegati e rappresentanti di tutti i territori Nazionali  durante il quale è stato fatto il punto sul lavoro svolto e sulle prospettive future dell’Organizzazione Sindacale, è stato confermato al Consiglio Nazionale UIL FP  Vigili del Fuoco  e alla Segreteria Regionale Sicilia UIL FP  Vigili del Fuoco il già  segretario  Provinciale di Caltanissetta l’arch. Gaspare Goto.

Un ulteriore riconiscimento alla UIL FP Vigili del Fuoco di Caltanissetta è stata  la  riconferma al Consiglio Nazionale dei Probiviri di categoria  e la nomina in seno al Consiglio UIL FP VVF della  Regione Sicilia del dott. Fabrizio Ferrigno.

L’ arch. Gaspare Goto e la segreteria UIL FP VVF proseguiranno il proprio mandato con uno sguardo rivolto al futuro, nel segno della continuità, del dialogo e della collaborazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide che attendono le lavoratrici ed i lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, per tutelare al meglio i diritti, la sicurezza e la professionalità di chi opera ogni giorno al servizio della collettività.

