Caltanissetta, UIL FP Vigili del Fuoco: Gaspare Goto confermato al consiglio nazionale e alla segreteria regionale Sicilia

A conclusione del primo Congresso Nazionale della UIL FP Vigili del Fuoco, in un proficuo momento di confronto e partecipazione dei delegati e rappresentanti di tutti i territori Nazionali durante il quale è stato fatto il punto sul lavoro svolto e sulle prospettive future dell’Organizzazione Sindacale, è stato confermato al Consiglio Nazionale UIL FP Vigili del Fuoco e alla Segreteria Regionale Sicilia UIL FP Vigili del Fuoco il già segretario Provinciale di Caltanissetta l’arch. Gaspare Goto.

Un ulteriore riconiscimento alla UIL FP Vigili del Fuoco di Caltanissetta è stata la riconferma al Consiglio Nazionale dei Probiviri di categoria e la nomina in seno al Consiglio UIL FP VVF della Regione Sicilia del dott. Fabrizio Ferrigno.

L’ arch. Gaspare Goto e la segreteria UIL FP VVF proseguiranno il proprio mandato con uno sguardo rivolto al futuro, nel segno della continuità, del dialogo e della collaborazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide che attendono le lavoratrici ed i lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, per tutelare al meglio i diritti, la sicurezza e la professionalità di chi opera ogni giorno al servizio della collettività.