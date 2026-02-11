Caltanissetta. Real Maestranza, i Marmisti rinnovano le cariche per la Settimana Santa 2026

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci della categoria Marmisti della Real Maestranza di Caltanissetta, riunitasi sotto la presidenza di Luigi Fiocco, che guida non solo la categoria ma anche l’intera associazione cittadina. Nel corso dell’incontro sono state rinnovate le cariche, approvate all’unanimità dai presenti.

Il ruolo di Portabandiera è stato assegnato a Ivan Signorello, marmista e figura di riferimento del settore, che porta avanti la storica bottega ereditata dal padre Francesco Signorello, il decano dei marmisti nisseni.

La carica di Alabardiere andrà invece a Romano Libero Guarino, nipote di Salvatore e Alessandro Falzone, marmisti di lunga tradizione: una scelta che sottolinea il forte legame generazionale che caratterizza la categoria.

A Calogero Boato, operaio marmista stimato per impegno e professionalità, è stato infine conferito l’incarico di Portabaldacchino.

Il momento elettivo si è svolto in un clima di partecipazione e unità, confermando il ruolo centrale dei marmisti all’interno della Real Maestranza, istituzione che da secoli contribuisce alla vita culturale e religiosa della città.

L’assemblea si è chiusa con un caloroso applauso ai designati, che rappresenteranno la categoria nelle prossime celebrazioni pasquali, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità nissena.

La Real Maestranza continua così a rinnovarsi anno dopo anno, preservando intatto il proprio valore storico e spirituale grazie al costante coinvolgimento delle categorie artigiane, tra cui i marmisti, da sempre pilastro della tradizione cittadina