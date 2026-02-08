Caltanissetta, le alunne Chiara Guarino e Alessia Caruso dell’Istituto “Galilei-Di Rocco” ricevono il primo premio al Memorial Lorenzo Parrelli a Trieste

Il 6 febbraio 2026, a Trieste, durante l’evento formativo “Memorial Lorenzo Parrelli 2026”, due alunne della classe V K dell’Istituto “Galilei – Di Rocco” di Caltanissetta, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Guarino Chiara e Caruso Alessia, hanno ricevuto il Primo premio di 500 euro.

Il Memorial, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con la collaborazione della famiglia Parrelli e della Fondazione AiFOS, si è svolto presso l’Aula Magna dell’ITS “A. Volta” di Trieste, alla presenza del Presidente della Regione On. Massimiliano Fedriga, e ha commemorato il terzo anniversario della “Carta di Lorenzo”. Il documento rappresenta un impegno condiviso tra istituzioni, scuole, imprese e sindacati per promuovere una cultura diffusa e consapevole della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei contesti formativi.

Le due studentesse sono state premiate per la realizzazione di un video contenente riflessioni personali e autobiografiche, legate anche ad altri tragici eventi che hanno coinvolto studenti in formazione, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla tutela della sicurezza degli studenti, distinta da quella dei lavoratori adulti.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Schillaci, e la docente referente del progetto, prof.ssa Tiziana Difrancesco, hanno espresso il loro ringraziamento alla famiglia Parrelli e all’Associazione AiFOS per l’accoglienza e per il prestigioso riconoscimento conferito alle alunne, evidenziando il valore educativo e civile dell’iniziativa.