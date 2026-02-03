Caltanissetta, incetta di trofei per gli alunni dell’Istituto “M. L. King” al Premio Nazionale di Lettere e Arti “Città Viva” di Ostuni

Cinque alunni dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla Preside prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno fatto incetta di trofei al Premio Nazionale di Lettere ed Arti “Città Viva” di Ostuni (Brindisi), per la sezione D poesia – ragazzi e giovani. Essi sono stati in gara con gli alunni d’Italia di tutti i tre ordini di scuola. I vincitori non hanno potuto ritirare i premi di persona, per cui l’organizzazione ha inviato i premi alla scuola. La cerimonia ufficiale dell’organizzazione si è tenuta sabato 20 dicembre 2025 in quel di Ostuni, presso la sala convegni dell’Hotel Monte Sarago. La Preside dell’Istituto ha così deciso, di premiare gli alunni con una cerimonia speciale presso l’anfiteatro della sede centrale del plesso “Michele Abbate” di Caltanissetta, lunedì 2 febbraio 2025. L’evento è avvenuto alla presenza dei degli alunni della classe della III A del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate”. Gli studenti, lo scorso anno, hanno frequentato il corso di scrittura creativa relativo al progetto “Verso la poesia” tenuto dal docente Salvatore Siina, il quale ha coordinato la cerimonia di premiazione. Sono stati premiati gli alunni: Prima classificata Ginevra Andolina per la poesia “Una nuova bambina” alla quale sono state consegnati un diploma d’onore, una meravigliosa coppa, la pubblicazione del libro della rassegna, Seconda classificata Thea Capodici Botta per la poesia “Il volto di mio fratello”, alla quale sono stati consegnati un diploma d’onore, una fantastica coppa, il libro della rassegna; Terza classificata Erica Bellavia per la poesia “La Pace”, alla quale sono stati consegnati un diploma d’onore, un targa, il libro della rassegna; Menzioni d’onore a Michele Bellomo per la poesia “Pittore per un giorno” il quale ha ricevuto una targa e il libro della rassegna e Desiree Cocciadiferro per la poesia “Noi bambini” la quale ha ricevuto una targa e il libro della rassegna. Inoltre a tutti gli alunni che hanno partecipato al concorso è stato donato “Il taccuino dello scrittore”, un volumetto con pagine bianche dove continuare a sviluppare la loro fantasia. I premi sono stati consegnati dalla Preside, le motivazioni della giuria sono state lette dal docente Salvatore Siina e dalla Preside. Ecco, di seguito, i nominativi del resto degli alunni partecipanti: Michele Abbate, Flavio Figliuzzi, Clara Fiandaca, Simone Belfiore, Sofia Genzone, Chloe Bontempo, Massimo Cancemi, Manfredi Corbo, Adele Falduzza, Alessandro Ferraro, Giulia Martorana, Aurora Milia, Benedetta Napoli, Francesco Gallina, Giuseppe Regina, Leonardo Siracusa. Le poesie premiate:

Una nuova Bambina. Ho bisogno d’affetto / una nuova famiglia/essere una nuova figlia. / La mia amata Ucraina/ho dovuto lasciare. / Il mio cielo era chiuso / grigio e pieno di nuvole. / Ora sono una figlia / di una splendida famiglia. / In Italia sono arrivata / per sentirmi amata. / Il futuro è pieno di speranza / ho trovato l’affetto / nel cuore della solidarietà. / Ancora rimane / il ricordo della mia terra lontana / che un giorno rivedrò /per portare un fiore / a mamma e papà.

Il volto di mio fratello. Hai il volto di mio fratello / non ti posso abbandonare. / Hai lo sguardo pieno di tristezza / dammi la mano, ti posso aiutare? / I tuoi vestiti consumati / le tue scarpe piene di buchi / le labbra screpolate dalla sete. / Le tue mani fredde / chiedono aiuto. / Io invece mi chiedo: perché nel mondo queste differenze? / Hai il volto di mio fratello / ti posso aiutare?

La Pace. La Pace è una parola corta / di quattro lettere / due sillabe, due consonanti. /La Pace è una parola importante / lo dicono tutti / ma quasi nessuno la rispetta / e fanno la guerra. / Io vorrei regalare / una parola nuova / COSCIENZA. /Solo così la Pace / avrà il suo valore. Pittore per un giorno. Oggi voglio dipingere / i miei pensieri: / una spennellata di blu / per il cielo stellato, / un tocco magico / per la natura, / un leggero puntinato / per l’aquila reale. / Tra un colore e l’altro / cominciare a volare. / La spuma tinge di bianco / le onde del mare/ Pittore per un giorno /sognatore per sempre.

Noi bambini. Siamo piccole barchette / che danzano nell’azzurro mare / dondolando tra le onde. / Siamo piccole onde / utili per viaggiare. / Navighiamo con la fantasia: / il mare diventa un tappeto volante / il prato diventa una giostra verde / il cielo diventa un luna park. / A sera ritorniamo piccole barchette / alla ricerca di un porto / dove attraccare.