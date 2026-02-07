Caltanissetta, i giovani al centro della prevenzione oncologica: a Reggio Emilia il Seminario della Consulta Nazionale Giovanile LILT

Dare voce ai giovani e renderli protagonisti attivi delle politiche di prevenzione oncologica. È stato questo il cuore del Seminario della Consulta Nazionale Giovanile “Guadagnare Salute con la LILT”, svoltosi a Reggio Emilia dal 28 al 29 gennaio 2026 presso il Centro Regionale Luoghi di Prevenzione (Padiglione Villa Rossi).

L’incontro residenziale ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso avviato nel 2024 e proseguito nel 2025, consolidando il ruolo della Consulta come spazio di partecipazione, progettazione e innovazione all’interno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Al seminario hanno partecipato le Consulte provinciali LILT di Reggio Emilia, Parma, Bari, Foggia, Pescara, Campobasso, Caltanissetta e Palermo, a testimonianza di una rete sempre più ampia e attiva sul territorio nazionale.

Per la Consulta di Caltanissetta, guidata dal Dottore Aldo Amico, erano presenti Asia Cicero, studentessa del Liceo Scientifico A. Volta, Laura Cannavò , studentessa universitaria di Medicina e la professoressa Alessandra Averna, docente di Scienze del Liceo scientifico.

Le studentesse hanno contribuito attivamente ai lavori e ai momenti di confronto, portando l’esperienza e la sensibilità del territorio nisseno.

La giornata di martedì 28 gennaio si è aperta con gli interventi di Raffaele Bruni, Coordinatore Regionale LILT e di Leonardo Gonano, Presidente della Consulta Nazionale, che hanno illustrato la piattaforma-intervento “Guadagnare Salute” e il ruolo istituzionale della Consulta.

Ampio spazio è stato dedicato ai laboratori creativi, durante i quali i partecipanti hanno riflettuto sull’uso di strumenti innovativi di comunicazione come fotografia, storytelling, fumetti e radio locali, per trasmettere messaggi di prevenzione in modo efficace e vicino al linguaggio delle nuove generazioni.

Nel corso della giornata è stata inoltre annunciata l’organizzazione del Primo Festival della Consulta Nazionale, previsto per settembre 2026, con possibili sedi a Reggio Emilia o Roma.

La mattina di mercoledì 29 gennaio è stata invece dedicata a un intenso lavoro tecnico-operativo. Guidati dal tecnico informatico Lorenzo Beccati, i giovani si sono divisi in gruppi per costruire i contenuti del sito web G.S.L. – Guadagnare Salute con LILT-. Attraverso attività di storytelling individuale e selezione dei materiali, i partecipanti hanno prodotto testi e contributi destinati alla pubblicazione online.

Le competenze, la capacità organizzativa e il forte spirito di iniziativa dimostrati durante il seminario hanno trovato un importante riconoscimento nei giorni immediatamente successivi all’evento: Asia Cicero è stata eletta Segretaria della Consulta Nazionale Giovanile LILT, a seguito delle qualità emerse proprio nel corso dei lavori di Reggio Emilia., un risultato che testimonia il valore formativo dell’esperienza e l’attenzione della Consulta nel valorizzare il merito e l’impegno dei giovani.

Il seminario non si è concluso con la fine delle due giornate. Visti i risultati ottenuti e la ricchezza dei materiali prodotti, sono già stati programmati incontri online di follow-up, finalizzati a completare il caricamento dei contenuti, popolare ufficialmente il sito della Consulta Nazionale Giovanile e rendere la piattaforma pienamente operativa e accessibile a tutte le sedi provinciali coinvolte.