Caltanissetta. Definizione agevolata delle entrate comunali, avviata positiva interlocuzione tra il presidente dell’ODCEC e il Comune

È stata avviata una positiva interlocuzione tra il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta (ODCEC) e il Comune di Caltanissetta, in merito alla possibilità, per gli enti territoriali, di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, così come previsto dalla legge di bilancio n. 199/2025, commi 102-110.

Il Presidente dell’ODCEC di Caltanissetta ha evidenziato come la definizione agevolata possa interessare la quasi totalità delle entrate comunali proprie, a condizione che le stesse siano gestite direttamente dall’ente o affidate a concessionari iscritti all’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate locali. Tra le entrate potenzialmente interessate rientrano, a titolo esemplificativo, l’IMU, la TARI (inclusa, con riserva interpretativa, la tariffa corrispettiva), il Canone Unico Patrimoniale, gli oneri di urbanizzazione, le tariffe e le rette dei servizi comunali (asili nido e mense scolastiche), nonché le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, qualificate come entrate patrimoniali di diritto pubblico.

L’applicazione della definizione agevolata è subordinata all’adozione di uno specifico regolamento comunale, da approvare in Consiglio e corredare del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. In tale contesto, è stato ricordato che IFEL-ANCI ha recentemente pubblicato una nota operativa, corredata da uno schema-tipo di regolamento articolato in cinque sezioni, finalizzata a fornire alle amministrazioni locali le necessarie indicazioni interpretative e applicative in materia di definizione agevolata 2026, introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

Alla luce di ciò, il Presidente dell’ODCEC ha invitato il Comune di Caltanissetta ad avviare, in tempi brevi, l’iter di adozione del regolamento, auspicando nel frattempo la sospensione delle azioni esecutive per le fattispecie rientranti nel perimetro della definizione agevolata, al fine di consentire ai contribuenti interessati di aderire alla regolarizzazione spontanea con il minore aggravio possibile.

A seguito dell’interlocuzione l’Assessore ai Tributi Calogero Adornetto e il dirigente e responsabile finanziario dott. Claudio Bennardo, hanno manifestato piena disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale. Il Presidente dell’ODCEC dott. Giuseppe Lacagnina ha confermato la disponibilità propria e del proprio Ordine a collaborare con il Comune, fornendo supporto tecnico e interpretativo sia nella fase di predisposizione del regolamento sia nella successiva fase applicativa, nell’interesse dell’ente e della collettività.