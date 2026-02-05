Caltanissetta, “Da dieci anni per voi, da dieci anni con voi… a San Pietro”: all’Università Senza Età al via il secondo quadrimestre

Prende il via il secondo quadrimestre dell’Università senza Età, l’iniziativa promossa dalla parrocchia San Pietro di Caltanissetta che offre corsi gratuiti e aperti a tutti.

Dopo aver spento dieci candeline, festeggiando il compleanno lo scorso ottobre con la prolusione dell’Anno Accademico 2025/2026 e con la mostra dal titolo “Šim’ôn. Colui che ascolta”, un’esposizione di statue di San Pietro dalla collezione privata di Calogero Dello Spedale Alongi, l’Università senza Età si espande e continua a celebrare la sua attività con l’aggiunta di due nuovi corsi che da otto passano a dieci.

Dalla storia controversa all’inglese, dalle emozioni in musica alla ginnastica dolce, per passare dalle danze popolari al laboratorio teatrale; e ancora con ping pong, scacchi e infine i due nuovi arrivati: burraco e storia, salute e benessere.

L’Università senza Età, nata da un’intuizione del parroco della chiesa di San Pietro, don Rino Dello Spedale Alongi e del compianto professore Sergio Mangiavillano, primo coordinatore dell’Università Senza Età, prosegue nel suo cammino verso la conoscenza e, in particolare, grazie al sostegno dei diversi volontari che scelgono di offrire la propria professionalità a quanti desiderano arricchire il proprio bagaglio culturale e di vita, non smette di essere un punto di riferimento importante per l’intero territorio.

“Da dieci anni per voi, da dieci anni con voi… a San Pietro”, una frase semplice che racchiude in sé tutto l’amore per la conoscenza e il desiderio di diffondere valori di partecipazione e di condivisione.

L’iscrizione è gratuita e avverrà direttamente il primo giorno di lezione. Non sono previsti esami finali.

In foto il programma del secondo quadrimestre 2025/2026: