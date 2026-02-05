Salute

Caltanissetta, Confartigianato Imprese: Giovanni La Vecchia eletto presidente dei panificatori

Redazione 3

Caltanissetta, Confartigianato Imprese: Giovanni La Vecchia eletto presidente dei panificatori

Gio, 05/02/2026 - 11:24

Condividi su:

Confartigianato Imprese Caltanissetta ha eletto nel direttivo del 3 febbraio 2026 come nuovo Presidente e referente per la categoria dei panificatori il Sign. Giovanni La Vecchia: classe 83’, dal 2012 inizia l’esperienza lavorativa nel settore della panificazione come dipendente dell’attività di famiglia e dal marzo 2024 in proprio come imprenditore artigiano, con attività in San Cataldo in via Carducci.

“Sono contento della fiducia che i miei colleghi hanno riposto in me – dice il neo eletto Presidente Giovanni La Vecchia – questo è sicuramente un primo step per fare squadra e portare avanti le esigenze dei panificatori, creando relazioni costruttive e lavorando anche su convenzioni utili a tutta la categoria; sono certo che con l’aiuto di tutti i colleghi si potrà fare molto”.

“Il nostro motto – aggiunge Marco Spiaggia, Presidente di Confartigianato Caltanissetta – e’ quello di seminare bene e rappresentare sempre gli artigiani, da soli si può andare lontano ma in squadra si possono raggiungere traguardi differenti”.

A tutta la categoria dei panificatori, guidati dal nuovo Presidente La Vecchia vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Associazione di Caltanissetta.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta