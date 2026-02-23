Butera. Il romanzo “Chianafera” di Orazio Labbate candidato al Premio Strega

BUTERA. “Chianafera”, l’ultimo romanzo di Orazio Labbate, di NN Editore, è stato proposto ufficialmente al Premio Strega da Alberto Casadei. Il nuovo romanzo dello scrittore buterese, fin dalla sua uscita il mese scorso, ha costituito un evento culturale di grandissimo spessore raccogliendo non pochi consensi negli ambienti letterari a livello nazionale. E ora questa prestigiosa proposta al “Premio Strega” che è uno i più importanti premi letterari italiani; il premio è nato nel 1947 per volontà di Maria e Goffredo Bellonci.

Nella motivazione di Alberto Casadei si legge: <Con Chianafera, Orazio Labbate consolida un suo canone che spazia da Poe a True detective: un “gotico siciliano” capace di trasfigurare la polvere delle province in una visione metafisica. La narrazione – un’autobiografia mitologica, originale –, sospesa tra le ombre di Butera e il Manicomio della Catena, non è solo una discesa nella follia, ma un rito di decostruzione dell’identità. Autore e protagonista si riflettono in un Doppio che abita una letteratura dei ricordi – un richiamo a quella di Le menzogne della notte di Gesualdo Bufalino –, dove il passato ritorna in un eterno presente di apparizioni inquietanti e dissonanze familiari.

Tratto essenziale è lo stile, barocco e viscerale, che fonde e con-fonde l’asprezza del dialetto e una scrittura polifonica. Labbate scava nel trauma dell’origine e nei rapporti esistenziali con precisione spietata, trasformando il paesaggio siculo in una terra saturnina popolata da bare simboliche e entità weird. Un testo perturbante, confessione e insieme cammino videoludico, che rifiuta facili consolazioni per invitare a un confronto coraggioso con le incognite della psiche>.