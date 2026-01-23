Roma saluta Valentino, oggi i funerali a piazza della Repubblica

(Adnkronos) –

Roma saluta Valentino. Si terranno oggi, venerdì 23 gennaio, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, alle 11, i funerali di Valentino Garavani, il grande stilista morto lunedì a Roma a 93 anni. Ci sono già un paio di centinaia di persone, – in gran parte giornalisti, fotografi, cameraman e altri addetti ai lavori ma anche fan. Servizio d’ordine imponente (quasi 100 persone al lavoro solo su questo tra l’interno e l’esterno della basilica) e un’organizzazione all’insegna dell’eleganza studiata fin nel minimo dettaglio, come avrebbe voluto il patron della maison e quasi come fosse la sua ultima sfilata. Il feretro arriverà, da Piazza Mignanelli dove ieri e mercoledì è stata allestita la camera ardente, solo quando gli ospiti saranno tutti entrati in chiesa. A celebrare il rito funebre sarà il parroco della basilica, don Pietro Guerini. Gli addobbi e gli omagggi floreali, sono, come per la camera ardente, all’insegna del bianco. Uno dei colori preferiti dallo stilista (oltre naturalmente al ‘rosso Valentino’, diventato il suo marchio di fabbrica). Dopo il funerale il feretro sarà portato al Cimitero Flaminio, a Prima Porta, dove verrà tumulato in quella che è la cappella ‘di famiglia’ voluta da Valentino e dall’inseparabile Giancarlo Giammetti, il socio ed ex compagno rimasto sempre al suo fianco nel lavoro e nel privato: una tomba di forma circolare, con grandi vetrate e grandi aiuole intorno, dove Giammetti ha già annunciato che vorrà essere sepolto anche lui. Saranno tantissime le star della moda, dello spettacolo e della politica che arriveranno a rendere omaggio al grande stilista. Attesi tra i vip l’attrice Anne Hathaway con il marito Adam Shulman, lo stilista e regista Tom Ford, Anna Wintour. Tra gli altri, Suzy Menkes, Hamish Bowles, Pierpaolo Piccioli, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Tom Ford, Ermanno Scervino, Lavinia Biagiotti, Alessandro Michele, Matteo Marzotto, François-Henri Pinault, Rachid Mohamed Rachid Riccardo Bellini (CEO Maison Valentino), Antoine Arnault & Natalia Vodianova, Eleonora Abbagnato, il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore Alessandro Onorato, Francesco Rutelli, la Contessa Georgina Brandolini d’Adda, Coco Brandolini d’Adda, Bianca Brandolini d’Adda, Anna Fendi Marisa Berenson, il Principe Pierre d’Arenberg, Ernst Hannover, Olivia Palermo, Johannes Huebl, Philip Treacy. Davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli, tra le transenne spicca un cartello scritto a mano: “Tutto il mondo piange Valentino. Perdiamo il fiore più bello”. È il messaggio che accoglie chi arriva ai funerali dello stilista, insieme a un flusso continuo di persone, qualcuno con un mazzo di fiori, altri con un mano una sua foto.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)