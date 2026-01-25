Montalbano Elicona: il documentario che rivela l’anima del “Borgo della Bellezza” conquista pubblico e critica

Sta ottenendo un crescente riscontro il documentario “Montalbano Elicona – Il Borgo della Bellezza”, ideato e realizzato dall’Associazione Banca della Speranza con la collaborazione del Comune di Montalbano Elicona, il contributo dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e la regia di Salvatore Siragusa. Presentato in anteprima al Teatro Domenico Popolo, l’opera si distingue come un racconto audiovisivo sensibile e autentico dell’identità culturale, storica e paesaggistica del borgo.

Il documentario ha iniziato un percorso di diffusione che include programmazione su emittenti televisive locali e visibilità su piattaforme digitali, riscuotendo un crescente interesse anche sui social media, dove i contenuti legati al progetto registrano numerose interazioni e condivisioni.

Il Comune di Montalbano Elicona sta sostenendo attivamente questa fase promozionale con l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio del territorio: dalle architetture medievali al paesaggio naturale mozzafiato, passando per la storia millenaria del borgo incastonato nei Monti Nebrodi e inserito tra “I Borghi più Belli d’Italia”.

«Il documentario sta suscitando un interesse significativo» ha dichiarato il sindaco Antonino Todaro, «confermando quanto sia importante raccontare il territorio con rigore e sensibilità. Questa opera offre a un pubblico vasto l’opportunità di conoscere più a fondo Montalbano Elicona, le sue radici, la sua storia e le sue potenzialità culturali. Desidero ringraziare l’Associazione Banca della Speranza, Nicola Calabria e l’Assessorato Regionale per il prezioso contributo al progetto».

Il documentario è stato realizzato nell’ambito di una più ampia strategia di promozione culturale e turistica del borgo, riconosciuto per la sua bellezza architettonica, naturale e storica. Le attività di promozione proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori passaggi televisivi e contenuti digitali dedicati, per rendere il documentario accessibile a un pubblico sempre più vasto.