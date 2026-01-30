Maltempo: sabato 31 gennaio allerta arancione in Sardegna, gialla in Sicilia e Calabria

Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà sabato 31 gennaio il Mediterraneo occidentale e nel suo transito dal mar di Sardegna verso i settori ionici, interesserà le due isole maggiori e la Calabria che registreranno un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente temporalesche, e un rinforzo dei venti.

Sulla base dei fenomeni il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di sabato allerta arancione nel Sud Sardegna; allerta gialla sulla Sicilia e su settori di Calabria e Sardegna.

Dalle prime ore del 31 gennaio sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione, dalla mattinata, alla Sicilia e successivamente alla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Dal pomeriggio, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale su Sicilia e Calabria, con mareggiate sulle coste esposte.