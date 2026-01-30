Emergenza Niscemi, il cuore solidale di un imprenditore nisseno: Royal Frigo mette a disposizione celle frigorifere per le attività colpite

Un gesto concreto, discreto e carico di significato arriva dal mondo dell’imprenditoria nissena a sostegno della comunità di Niscemi, duramente colpita dalla grave emergenza che nelle ultime settimane ha messo in difficoltà famiglie e attività economiche.

A farsi avanti è Arialdo Giammusso, imprenditore di Caltanissetta e titolare della Royal Frigo, che attraverso un post pubblico ha annunciato la disponibilità dell’azienda a offrire un aiuto concreto alle realtà commerciali colpite dall’emergenza.

«A seguito della grave emergenza che ha colpito Niscemi, come cittadino e come imprenditore ho ritenuto doveroso mettere a disposizione un aiuto concreto», scrive Giammusso, spiegando che la Royal Frigo è disponibile a donare due celle frigorifere prefabbricate a favore di eventuali piccole attività commerciali – in particolare macellerie e negozi di generi alimentari – che, in conseguenza dell’emergenza, dovessero rendere necessario un trasferimento temporaneo in altre zone della città.

Un’iniziativa pensata per sostenere la continuità operativa delle attività essenziali, consentendo agli operatori economici di proseguire il proprio lavoro anche in una fase particolarmente delicata, evitando ulteriori danni a un tessuto già provato.

La donazione potrà essere attivata in coordinamento con le autorità competenti, chiamate a valutare le necessità sul territorio. «Invito le istituzioni a contattarci qualora se ne ravvisi la necessità», aggiunge l’imprenditore, indicando come riferimento operativo l’indirizzo email dell’azienda.

A colpire è soprattutto il tono con cui l’iniziativa viene annunciata, lontano da ogni enfasi: «In momenti come questi credo sia giusto che chi può, faccia la propria parte, con discrezione e senso di responsabilità».

Un gesto che si inserisce nel più ampio clima di solidarietà e vicinanza che sta accompagnando la risposta all’emergenza, dimostrando come anche il mondo dell’impresa possa offrire un contributo concreto, responsabile e profondamente legato al territorio.