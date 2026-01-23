Djokovic-Van de Zandschulp: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Novak Djokovic. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista serbo sfida l'olandese Botic van de Zandschulp – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Nei primi due turni, Djokovic ha battuto Martinez all'esordio e si è ripetuto con l'azzurro Maestrelli, vincendo in tre set in entrambi i casi. La sfida tra Djokovic e Van de Zandschulp è in programma sabato 24 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con una vittoria a testa per un parziale fermo quindi sull'1-1. Nell'ultimo incrocio, nel secondo turno dell'ultimo Masters 1000 di Indian Wells, è stato proprio l'olandese a battere Djokovic, imponendosi in tre set. Djokovic-Van de Zandschulp sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)