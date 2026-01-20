Caltanissetta, il vento “spezza” la croce del Redentore

Il maltempo, inclemente, continua a sferzare Caltanissetta ed a provocare disagi di vario tipo.

Numerosi gli interventi (come già scritto) dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per monitorare la situazione.

Neanche l’iconico monumento al Redentore è scampato alla violenza del vento: una raffica di straripante intensità, ha spezzato la croce in bronzo. Sono in corso accertamenti per capire l’entità del danno e verificare la stabilità dell’artistica figura.

Il monumento, in pietra e bronzo, situato sulla vetta del monte San Giuliano, è una delle venti statue del redentore, erette per il giubileo del 1900