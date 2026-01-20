Salute

Caltanissetta, il vento “spezza” la croce del Redentore

Redazione

Caltanissetta, il vento “spezza” la croce del Redentore

Mar, 20/01/2026 - 16:26

Condividi su:

Il maltempo, inclemente, continua a sferzare Caltanissetta ed a provocare disagi di vario tipo.

Numerosi gli interventi (come già scritto) dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per monitorare la situazione.

Neanche l’iconico monumento al Redentore è scampato alla violenza del vento: una raffica di straripante intensità, ha spezzato la croce in bronzo. Sono in corso accertamenti per capire l’entità del danno e verificare la stabilità dell’artistica figura.

Il monumento, in pietra e bronzo, situato sulla vetta del monte San Giuliano, è una delle venti statue del redentore, erette per il giubileo del 1900

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta