Caltanissetta. Anno giudiziario, la presidente della Corte d’Appello Motta: “Oggi Niscemi è la priorità dell’Italia”

“Oggi Niscemi è la priorità dell’Italia”. Lo ha detto la presidente della Corte d’appello di Caltanissetta, Domenica Motta, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto Nisseno che include anche la Procura di Gela titolare dell’inchiesta sulla frana. La presidente Motta ha espresso “vicinanza e solidarietà ai cittadini di Niscemi”. (ANSA).