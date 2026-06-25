Caltanissetta. Emozioni, eleganza e passione al saggio di fine anno della scuola Laboratorio Arte Danza

CALTANISSETTA. Grande successo per il saggio di fine anno della scuola Laboratorio Arte Danza di Caltanissetta, diretta dalla maestra Nadia Mancuso, andato in scena il 14 giugno davanti a un pubblico numeroso e partecipe. Il saggio si è svolto in un clima di grande serenità e di allegria. Una serata all’insegna dell’arte, della disciplina e della condivisione, che ha celebrato il percorso formativo delle allieve della scuola, dalle più piccole alle più grandi, attraverso un viaggio coreografico ricco di emozioni.

Accanto alla direzione artistica della maestra Nadia Mancuso, quest’anno il corpo docente si è arricchito della preziosa collaborazione di Veronica Seminara per la danza classica e di Salvatore Caruana per il settore hip hop. Importante il consueto apporto di Federica Gombardo, assistente alle coreografie. Fondamentale, inoltre, il contributo organizzativo della segretaria Rosetta Caminiti, punto di riferimento costante per famiglie, allievi e insegnanti.

Lo spettacolo si è articolato in due momenti distinti, capaci di mettere in luce la versatilità e la preparazione degli allievi. Il primo tempo è stato interamente dedicato alla danza classica, con un raffinato omaggio al balletto neoclassico ispirato alle coreografie di George Balanchine. Le musiche tradizionali britanniche hanno accompagnato le esibizioni, creando un’atmosfera elegante e suggestiva che ha esaltato la tecnica, la grazia e l’armonia delle giovani danzatrici.

Il secondo tempo ha invece lasciato spazio all’energia e alla contemporaneità, con coreografie di danza contemporanea e hip hop che hanno coinvolto il pubblico grazie alla loro intensità espressiva e alla vivacità scenica. Un susseguirsi di emozioni culminato nel toccante omaggio a due grandi protagonisti della musica italiana, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Le loro intramontabili melodie hanno fatto da cornice a un finale intenso e coinvolgente, accolto da calorosi applausi.

La serata ha rappresentato non solo il momento conclusivo dell’anno accademico, ma anche l’occasione per valorizzare l’impegno, la crescita artistica e la passione che ogni giorno animano il Laboratorio Arte Danza. Un lavoro corale che, grazie alla professionalità degli insegnanti e alla dedizione degli allievi, continua a essere un importante punto di riferimento per la formazione coreutica del territorio nisseno.

Tra sorrisi, emozioni e meritati riconoscimenti, il sipario si è chiuso su uno spettacolo che ha saputo raccontare la bellezza della danza in tutte le sue forme, lasciando nel pubblico il ricordo di una serata speciale e la promessa di nuove, future emozioni.