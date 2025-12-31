Marta Fascina: “Viviamo in mondo di odio, ma l’amore vincerà come diceva il mio Silvio”

(Adnkronos) – Non fa mancare il suo pensiero per il nuovo anno, la deputata azzurra Marta Fascina, ultima compagna dello scomparso Silvio Berlusconi. "Il 2025 volge al termine", scrive sui social, postando una foto con il fondatore di Forza Italia. "E’ stato un anno contrassegnato, come purtroppo anche i precedenti, da numerosi focolai di guerra sparsi per il mondo. Mi chiedo perché nel terzo millennio si continui a combattere, si continui ad uccidere deliberatamente. La risposta che mi do è che viviamo in un mondo in cui è sempre più radicato l’odio tra gli uomini, un mondo in cui i veri valori – l’amore, la concordia, il rispetto verso il prossimo, la fede, la pace tra i popoli – si stanno lentamente estinguendo". Per Fascina questi valori "sono come delle candele che sono in procinto di spegnersi nell’indifferenza collettiva, circondate da un omertoso silenzio. Viviamo in un mondo in cui vige la calunnia, la maldicenza, la corsa a chi urla di più, il pettegolezzo, la smania di sopraffazione, lo screditamento altrui come strumento di esaltazione del proprio Io, il tutto in una cornice di ricerca spasmodica di visibilità e di sconfinata sete di potere", lamenta la parlamentare. "Si è persa completamente la capacità di dare il giusto peso alle parole che possono ferire e uccidere più delle armi e delle bombe. Ma prima o poi tutti saremmo posti di fronte alle nostre responsabilità, tutti dovremmo fare i conti col giudizio insindacabile del Signore. E dunque il mio augurio per l’anno che verrà è che siate persone migliori perché l’odio, l’invidia e la cattiveria non portano a nulla, se non ad un progressivo logoramento di ogni forma di convivenza civile, alla distruzione dei rapporti umani e ad un isolamento egoistico sempre più profondo nell’animo delle persone. Come ha sempre detto il più grande dispensatore di buoni sentimenti e immenso uomo di pace, il mio Silvio, l’amore vince e vincerà sempre sull’invidia e sull’odio. Sia questa la grande lezione dell’anno che verrà e che possa questo essere un anno di pace", conclude Fascina.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)