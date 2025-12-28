Salute

Campobasso, 16enne muore dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare

AdnKronos

Campobasso, 16enne muore dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare

Dom, 28/12/2025 - 10:54

Condividi su:

(Adnkronos) – Tragedia a Pietracatella, in provincia di Campobasso: dopo una cena a base di pesce la Vigilia di Natale, una famiglia composta da padre, madre e figlia si sono sentiti male. Tutti e tre sono stati portati in ospedale, ma la ragazza di 16 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli. La sera della vigilia avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male. Si sono recati al Pronto Soccorso dell’ospedale, ma sono stati rimandati indietro per due volte. Ieri sera dolori e coliche sono diventati insopportabili e tutti e tre tornano in ospedale in condizioni precarie. Figlia e padre finiscono in rianimazione, la madre in medicina. Ma la ragazza non ce la fa e muore intorno alle 22,30. Solo l’autopsia chiarirà se è stata un’intossicazione o un’intolleranza a causare il decesso della ragazza. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta