realme GT 8 Pro: fotografia RICOH GR e Snapdragon 8 Elite Gen 5

realme ha ufficializzato l'arrivo del realme GT 8 Pro, un dispositivo che ambisce a combinare prestazioni di massimo livello con una rivoluzionaria enfasi sul comparto fotografico, frutto di una collaborazione strategica con l'iconico brand di fotocamere RICOH GR. Il dispositivo sarà disponibile in Italia a un prezzo di listino che parte da 999,99 euro per la configurazione base (12+256GB), con la versione più capiente (16+512GB) e la speciale "Dream Edition" (Aston Martin) proposte a 1.199,99 euro. La data di lancio ufficiale è fissata per il 2 dicembre a Milano. Il GT 8 Pro si posiziona all'avanguardia del settore, essendo uno dei primi smartphone a integrare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Questa piattaforma mobile di Qualcomm, caratterizzata da un'architettura octa-core 2+6 e una frequenza operativa fino a 4,6 GHz, promette un notevole salto di qualità in termini di prestazioni pure ed efficienza energetica. L'integrazione di questo processore è strategica, in quanto esso "segna un importante passo avanti in ambito AI, fluidità di gioco e reattività complessiva del sistema." A supporto delle prestazioni sostenute, il dispositivo è dotato di un capiente sistema di raffreddamento a vapore da 7.000 mm e di un motore aptico Ultra Haptic. Non meno importanti sono le specifiche relative all'autonomia: una potente batteria da 7.000 mAh supporta la ricarica rapida Ultra Charge da 120 W (con ricarica wireless da 50 W, garantendo una durata che, secondo i dati diffusi, arriva fino a 21,3 ore di riproduzione video su YouTube. Il vero elemento di differenziazione del realme GT 8 Pro è il suo sistema di imaging, co-progettato con RICOH GR. Questa partnership mira a infondere il "leggendario DNA della street photography di RICOH" nella fotografia da smartphone. Il comparto ottico si compone di tre sensori principali: una fotocamera principale GR-certified da 50 MP antiriflesso, dotata di lenti 7P ad alta trasparenza. Una fotocamera periscopica da 200 MP, che assicura nitidezza a lunga distanza. Una lente ultra-grandangolare da 50 MP. Grazie alla modalità RICOH GR, gli utenti possono accedere a funzionalità distintive come Snap Focus e Immersive Viewfinder Mode, pensate per una fotografia istantanea e spontanea. L'esperienza è arricchita da cinque tonalità GR ispirate alla pellicola: Standard, Pellicola Positiva, Pellicola per negativi, Monotono e B&N ad alto contrasto, che conferiscono a ogni scatto un'estetica cinematografica. A livello costruttivo, il GT 8 Pro introduce un design intercambiabile sul retro, una soluzione che consente la personalizzazione delle coperture delle lenti. Realizzato con una lega di alluminio ad alta precisione, il dispositivo è progettato per unire resistenza e attenzione ai dettagli. Il pannello frontale è un AMOLED 2K da 6,79 pollici con un refresh rate a 144 Hz e una luminosità di picco eccezionale di 7.000 nit (in finestra HDR). La resistenza a polvere e acqua è garantita dalla certificazione IP69, completata da un sensore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display.

