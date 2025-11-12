Microsoft Italia e Open-es per la twin transition delle PMI

(Adnkronos) – Nuova collaborazione strategica tra Microsoft Italia e Open-es, l'alleanza di sistema lanciata da Eni nel 2021 per supportare lo sviluppo e la competitività delle filiere nel contesto della doppia transizione: ecologica e digitale. L'obiettivo comune è guidare le PMI italiane nella Twin Transition, migliorando la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Open-es si presenta come una piattaforma gratuita e flessibile che riunisce oltre 39.000 imprese da 116 Paesi, offrendo uno spazio per la misurazione e il miglioramento delle performance di sostenibilità, adatto sia alle PMI sia ai grandi gruppi industriali. Attraverso la firma di un Memorandum of Understanding (MoU), le due realtà si impegnano ad accompagnare le PMI in un percorso di crescita focalizzato sull'adozione di nuove tecnologie e programmi formativi mirati, sfruttando l'esteso ecosistema dei partner Microsoft. Microsoft metterà a disposizione le proprie competenze tecnologiche, che spaziano dal cloud all'Intelligenza Artificiale (AI). Tali competenze verranno integrate e valorizzate attraverso la piattaforma Open-es, trasformandola in uno spazio di condivisione, apprendimento e crescita tecnologica. La collaborazione si concentrerà su una serie di ambiti fondamentali per la resilienza e l'innovazione delle imprese. In particolare, il progetto porrà l'attenzione sulla governance efficace nell'ambito della trasformazione digitale e sul rafforzamento della cybersecurity, elementi critici per la tutela dei dati aziendali. Parallelamente, verrà potenziato l'utilizzo di nuove tecnologie finalizzate a garantire una maggiore efficienza, ottimizzazione e innovazione dei processi operativi. Infine, un focus imprescindibile sarà dedicato all'adozione di tool tecnologicamente avanzati per misurare e migliorare le performance in materia di sostenibilità. Un'altra componente cruciale dell'iniziativa è l'ingresso di Open-es nella Microsoft AI Skills Alliance. Questo progetto di Microsoft Italia, sviluppato con associazioni e partner, mira a colmare il divario di competenze digitali dei professionisti in vista della nuova AI economy, favorendo un'adozione responsabile dell'Intelligenza Artificiale. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai leader delle organizzazioni, che ne hanno sottolineato l'impatto sul tessuto produttivo nazionale. La partnership si configura come un'azione concreta volta a sostenere la competitività e la resilienza delle filiere produttive italiane attraverso la convergenza di innovazione tecnologica e responsabilità ecologica.

Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha dichiarato: "Il nostro impegno nel supportare tutte le organizzazioni italiane nel cogliere i vantaggi dell'innovazione e dell'Intelligenza Artificiale si arricchisce di questa collaborazione con l'iniziativa Open-es, nell'ambito del progetto Microsoft AI Skills Alliance. Insieme a diversi attori sul territorio vogliamo raggiungere con risorse e competenze mirate persone ed imprese per favorire occupazione, crescita e digitalizzazione."

Costantino Chessa, Head of Procurement di Eni, ha enfatizzato il valore dell'approccio di sistema: "In un contesto di transizione digitale e sostenibile, la competitività delle nostre imprese dipende sempre più da un approccio di sistema e dalla capacità di innovare. Questa collaborazione strategica con Microsoft ci consente di mettere a disposizione delle aziende soluzioni tecnologiche e strumenti concreti per affrontare le sfide della doppia transizione e generare un impatto positivo sull'intero tessuto produttivo. Un ulteriore passo che conferma la capacità di Open-es di costruire un ecosistema a supporto delle imprese, pensato e sviluppato per accompagnarne la crescita e rispondere alle loro reali esigenze."

