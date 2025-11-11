‘Cuori’ terza stagione, c’è la data. Il regista: “Una serie vera fatta con garbo e rigore”

(Adnkronos) – Una "serie vera", realizzata con "garbo e rigore scientifico", capace di conquistare un pubblico trasversale, dai medici ai bambini. È questa, secondo il regista Riccardo Donna, la formula del successo di 'Cuori', il medical drama ambientato nella Torino degli anni '60. In un'intervista all'Adnkronos, Donna annuncia la data della terza attesissima stagione: la domenica dall'8 febbraio su Rai1, per sei prime serate. E non esclude una quarta: "La speranza è l'ultima a morire". Il punto di forza della fiction, che vede protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari, risiede nella sua autenticità. "Penso che, tutti insieme, l'abbiamo fatta bene. Siamo riusciti a ricreare un ospedale esattamente come era allora, usando le macchine autentiche dell'epoca", spiega Donna. Un realismo ottenuto grazie alla consulenza di "vecchi infermieri in pensione" e di "un'equipe di medici serissima". Un contesto credibile che fa da sfondo alle storie sentimentali, il tutto raccontato "con molto garbo, tenendo conto del pubblico familiare della domenica sera". L'attenzione al dettaglio medico è stata maniacale. "Un po' sono diventato cardiochirurgo anch'io", scherza il regista, raccontando le "vere e proprie lezioni" a cui si sono sottoposti cast e troupe per imparare a maneggiare gli strumenti del mestiere. "Per rendere le operazioni a cuore aperto credibili, le mani che si vedono nei dettagli sono di veri chirurghi". Anche gli attori, come Matteo Martari, si sono immersi completamente nella parte: "Ha imparato perfettamente, la cosa che fa meglio è cucire, è bravissimo". Pur non avendo la presunzione di "influenzare l'opinione pubblica" su temi come la donazione degli organi o il finanziamento alla ricerca, Riccardo Donna è convinto che la serie abbia un merito importante: "Facciamo vedere che cosa c'è dietro a tutta una macchina medica che non funziona da sola, ma perché nei decenni si è sperimentato". Una responsabilità sentita profondamente: "Noi entriamo senza bussare nelle case della gente, quindi se facciamo una serie sulla medicina non possiamo dire stupidaggini". I fan possono, dunque, segnare la data sul calendario: la terza stagione di 'Cuori' arriverà su Rai1 l'8 febbraio, con sei serate (12 episodi). "È pronta, abbiamo fortemente voluto rimandarla rispetto a settembre per fare meglio la post-produzione", chiarisce il regista in merito ad alcune notizie circolate. La nuova stagione vedrà un salto temporale di alcuni anni, una scelta narrativa precisa: "È importante perché dà un senso alla ricerca, che ha bisogno di anni per mostrare i suoi sviluppi. Si vedrà che la medicina nell'ospedale è cambiata". Ma i sentimenti, assicura, non mancheranno: "Quelli, ce ne sono sempre di più". Sarà l'ultima stagione? Il regista lascia uno spiraglio aperto. "Chi può dirlo? Io, se si facesse, ci sarei. E so che anche i nostri protagonisti sono tutti molto affezionati a 'Cuori'", afferma. E la chiosa finale è un vero e proprio messaggio ai fan: "La speranza è l'ultima a morire e noi siamo determinati". (di Loredana Errico)

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)