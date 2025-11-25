ChatGPT si trasforma in personal shopper, OpenAI sfida Google e Amazon

(Adnkronos) – OpenAI sta tentando di semplificare la pianificazione degli acquisti in vista delle festività attraverso l'introduzione di una nuova funzionalità denominata "shopping research". Questa opzione, che viene distribuita gradualmente a tutti gli utenti sia sui piani gratuiti che a pagamento, si attiva automaticamente ponendo qualsiasi domanda legata agli acquisti all'interno della chat. L'azienda ha promesso un utilizzo quasi illimitato della funzione durante il periodo natalizio, puntando a rendere l'intelligenza artificiale uno strumento centrale non solo per la generazione di testo, ma anche per la selezione attiva dei prodotti di consumo. Il funzionamento pratico prevede che l'IA risponda a richieste specifiche, come ad esempio la ricerca dei migliori televisori per ambienti luminosi, offrendo poi la possibilità di approfondire l'indagine tramite un pulsante dedicato. È in questa fase che emerge l'aspetto da "personal shopper": il sistema guida l'utente attraverso una serie di domande volte a filtrare i risultati in base al prezzo, all'utilizzo previsto e alle funzionalità desiderate, replicando in modo discorsivo l'esperienza dei filtri tipici dei grandi portali di e-commerce. Tuttavia, OpenAI mantiene una certa cautela, specificando che la funzione potrebbe commettere errori su dettagli come prezzi e disponibilità e invitando a verificare sempre le informazioni sul sito del venditore. Dal punto di vista tecnico, l'infrastruttura si basa su una versione di GPT-5 mini raffinata appositamente per le attività commerciali, capace di attingere a raccomandazioni da fonti qualificate che includono recensioni, specifiche e immagini aggiornate. Il sistema è inoltre in grado di sfruttare le conversazioni precedenti e la "memoria" dell'utente, se attivata, per personalizzare i suggerimenti. Per gli utenti Pro, l'esperienza prevede anche guide all'acquisto proattive: aver discusso in passato di videogiochi, ad esempio, potrebbe generare in futuro suggerimenti automatici per prodotti correlati, creando un flusso di vendita continuo e contestuale.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)