Catania. Christmas Town, tutti gli spettacoli del parco tematico etneo

CATANIA – A Christmas Town 2025 il Natale non è solo luci, attrazioni e divertimento: è soprattutto un invito a volersi bene. Il claim di questa edizione – “Give Love” – è un messaggio semplice e potente: non fate che passi Natale senza aver compiuto una buona azione. Un abbraccio, un sorriso, un gesto di gentilezza possono cambiare la giornata di qualcuno e rendere più luminosa l’atmosfera delle feste.

«Donate un abbraccio, regalate un sorriso, aggiungete al vostro Natale un gesto sincero»: è questo il filo rosso che attraverserà il più grande Villaggio di Natale del Sud Italia, pronto ad accogliere famiglie, bambini e visitatori di ogni età dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, nel cuore del centro fieristico Le Ciminiere.

L’attesa è già altissima: alcune date sono già sold out in prevendita, segno di un affetto crescente del pubblico verso un Parco tematico che, anno dopo anno, è diventato un appuntamento irrinunciabile per chi vuole vivere il Natale come un’esperienza totale, fatta di emozioni condivise e tempo di qualità.

La programmazione di Christmas Town 2025 sarà ancora più ricca e serrata, con una vera e propria “maratona” di spettacoli ogni giorno: fino a 18 repliche giornaliere del Magic Show, con nuovi numeri di magia e grandi illusioni; 12 repliche del Musical “Lo Schiaccianoci”, per far sognare bambini e famiglie con uno dei classici più amati delle feste; 6 repliche del Christmas Circus, tra acrobazie, risate e il ritorno dei personaggi più amati; 4 parate tematiche, che attraverseranno il villaggio facendo incontrare il pubblico con elfi, personaggi natalizi e creature incantate; 3 momenti di canti sotto l’Albero, per trasformare le canzoni di Natale in un grande coro collettivo.

Ogni replica, ogni parata, ogni canto sarà un’occasione per ricordare che il vero cuore del Natale è la condivisione: un “buon Natale” detto guardandosi negli occhi, una foto scattata insieme, un aiuto dato a chi è più fragile.

In un momento particolare per la città – dopo l’incendio delle Ciminiere – Christmas Town sceglie di rispondere con un messaggio chiaro: accendere la speranza e la gentilezza, oltre le difficoltà. Varcare i cancelli delle Ciminiere significherà entrare in un luogo dove il divertimento incontra l’attenzione agli altri, e dove ogni visitatore è invitato a portare con sé – dentro e fuori dal Parco – almeno una buona azione.

Il periodo più bello dell’anno sta per arrivare: a Christmas Town 2025, il regalo più prezioso che ognuno può fare è proprio questo: Give Love.