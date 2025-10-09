Sicilia, voto segreto boccia 3 articoli della manovra quater

Manovra quater sotto tiro all’Assemblea regionale siciliana, 3 dei primi 9 articoli votati sono stati bocciati col voto segreto chiesto dalle opposizioni e sostenuto da almeno quindici franchi tiratori di centrodestra che hanno voltato le spalle al governo Schifani. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha sospeso i lavori e ha convocato i capigruppo della maggioranza. Le opposizioni si sono scagliate contro l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, presente in aula. Bocciate le norme per il sistema contabile Accruel, per le piattaforme digitali e i fondi per la film commission per recuperare il lungometraggio su Biagio Conte. (ANSA).