Sicilia, Schifani a Calenda: “Commissariamento? In tre anni e mezzo ho azzerato il disavanzo”

Gio, 23/10/2025 - 12:59

“Calenda dice che vuole commissariare la Sicilia per la gestione di acqua sanità e rifiuti? Parliamo di cose serie che è meglio: il governo Schifani in tre anni ha risanato i conti e azzerato il disavanzo”. Così il presidente della Regione Renato Schifani durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale veterinario didattico di Palermo.

Alla replica si aggiunge l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano: “Chiederei a Calenda cosa ha fatto lui in tre anni per la Sicilia, visto che è stato eletto qui”

