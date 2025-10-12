Salute

Sicilia, il presidente Schifani: “Unità della coalizione imprescindibile per l’azione del governo”

Dom, 12/10/2025 - 08:47

”Ritengo L’unità della coalizione imprescindibile per l’azione del governo. Una coalizione che mi sento di ringraziare perché con il suo leale e costante sostegno ha consentito il raggiungimento di importantissimi risultati in tema economico, occupazionale e sociale. Ed altri sono alla nostra portata grazie alle consistenti maggiori risorse finanziarie di cui godrà la nostra regione. Ecco perché domani ci incontreremo per individuare, con quella responsabilità che non ci è mai mancata, gli eventuali motivi che hanno dato luogo ad incomprensioni portatrici di voti segreti di dissenso su alcune proposte dell’esecutivo. Sono più che certo che dal confronto leale e paritario di tutti noi avremo modo di chiarire e trovare ancora più slancio per il sostegno dell’azione del governo”. Lo dichiara il presidente della regione siciliana Renato Schifani.

