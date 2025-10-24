I talk su prenotazione

(Adnkronos) – Anche quest’anno quasi l’intero programma di Lucca Comics & Games si conferma a ingresso libero, per partecipare agli eventi basterà presentarsi muniti di biglietto – e braccialetto – valido per quel giorno. Solamente alcuni, pochissimi, talk avranno un accesso regolato attraverso un sistema di prenotazione tramite il sito Eventbrite e sommata al ritiro di un voucher: in questo modo il festival potrà gestire nel migliore dei modi i grandi incontri, garantendo comunque a tutti i prenotati l’ingresso gratuito. Per prenotarsi agli eventi sarà sufficiente collegarsi alla pagina Eventbrite di Lucca Comics & Games nel giorno e nell’orario specificato dal calendario delle prenotazioni, e seguire le istruzioni per la registrazione. Ogni utente potrà prenotare un unico posto; non saranno considerate valide più prenotazioni provenienti dallo stesso indirizzo email o dal medesimo account Eventbrite. Se in possesso di una prenotazione Eventbrite valida, sarà sufficiente recarsi al punto di ritiro dei voucher – l’Info Point Turistico in Piazzale Verdi – nel giorno e nella fascia oraria indicati sul calendario con “Apertura distribuzione voucher”, corrispondente al giorno prima o al giorno stesso dell’evento. Ogni prenotazione dà diritto a un voucher e i voucher che non verranno ritirati dai titolari di prenotazione Eventbrite entro il termine della fascia oraria prevista saranno poi distribuiti presso la stessa location al pubblico, in ordine di arrivo, in modo che tutti abbiano la possibilità di partecipare e che nessun voucher vada perso! CALENDARIO CLICK DAY EVENTBRITE Pagina Eventbrite di Lucca Comics & Games Amiche di penna: tra Cronache e scuole di magia con Cassandra Clare e Holly Black Evento di giovedì 30 ottobre 2025, ore 14.30, Teatro del Giglio Giacomo Puccini Apertura prenotazioni su Eventbrite: 25 ottobre, ore 19.00 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 30 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 Distribuzione voucher non ritirati: 30 ottobre dalle ore 13.00 Rick Riordan Evento venerdì 31 ottobre 2025, ore 10.30, Teatro del Giglio Giacomo Puccini Apertura prenotazioni su Eventbrite: 26 ottobre, ore 18.30 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 30 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 31 ottobre dalle ore 7.30 alle 8.30 Distribuzione voucher rimanenti: 31 ottobre ore 9.00 Tetsuo Hara – Maxi showcase Evento venerdì 31 ottobre, ore 11.00, Auditorium San Romano Apertura prenotazioni su Eventbrite: 26 ottobre, ore 20.00 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 30 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 31 ottobre dalle ore 7.30 alle 9.00 Distribuzione voucher non ritirati: 31 ottobre ore 9.30 Cassandra Clare Evento venerdì 31 ottobre, ore 13.00, Auditorium San Romano Apertura prenotazioni su Eventbrite: 25 ottobre, ore 19.30 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 30 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 31 ottobre dalle ore 9.30 alle 11.00 Distribuzione voucher non ritirati: 31 ottobre ore 11.30 Matthew Mercer e Marisha Ray. 10 anni di Critical Role: un viaggio rivoluzionario tra gioco di ruolo e spettacolo Evento venerdì 31 ottobre, ore 15.00, Auditorium San Francesco Apertura prenotazioni su Eventbrite: 25 ottobre, ore 18.00 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 30 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 31 ottobre dalle ore 11.30 alle 13.00 Distribuzione voucher non ritirati: 31 ottobre ore 13.30 Stranger Things, aspettando la 5° stagione. Q&A con il cast e i creatori della serie Evento venerdì 31 ottobre, ore 16.30, Cinema Moderno Apertura prenotazioni su Eventbrite: 26 ottobre, ore 19.00 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 30 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 31 ottobre dalle ore 12.30 alle 14.00 Distribuzione voucher non ritirati: 31 ottobre ore 14.30 Stranger Things. Masterclass con Matt e Ross Duffer + proiezione episodio 1, stagione 1 Evento venerdì 31 ottobre, ore 18.00, Cinema Moderno Apertura prenotazioni su Eventbrite: 26 ottobre, ore 19.30 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 30 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 31 ottobre dalle ore 12.30 alle 14.00 Distribuzione voucher non ritirati: 31 ottobre ore 14.30 Tetsuo Hara – Creatori di mondi Evento sabato 1 novembre, ore 10.30, Teatro del Giglio Giacomo Puccini Apertura prenotazioni su Eventbrite: 27 ottobre, ore 18.00 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 31 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e 1 novembre dalle ore 7.30 alle 8.30 Distribuzione voucher non ritirati: 1 novembre, ore 9.00 Rick Riordan Q&A community Evento sabato 1 novembre, ore 11.00, Cinema Astra Apertura prenotazioni su Eventbrite: 27 ottobre, ore 18.30 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 31 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e 1 novembre dalle ore 7.30 alle 9.00 Distribuzione voucher non ritirati: 1 novembre, ore 9.30 Critical Role: 10 anni con la community Evento sabato 1 novembre, ore 11.30, Auditorium San Francesco Apertura prenotazioni su Eventbrite: 25 ottobre, ore 18.30 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 31 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e 1 novembre dalle ore 8.00 alle 9.30 Distribuzione voucher non ritirati: 1 novembre, ore 10.00 Hideo Kojima: Connecting Worlds Evento sabato 1 novembre INFORMAZIONI SULL’EVENTO IN ARRIVO Tetsuo Hara – Il ritratto di un mito Evento domenica 2 novembre, ore 10.30, Teatro del Giglio Giacomo Puccini Apertura prenotazioni su Eventbrite: 27 ottobre, ore 19.00 Distribuzione voucher prenotati Eventbrite: 1 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 2 novembre dalle ore 7.30 alle 8.30 Distribuzione voucher non ritirati: 2 novembre, ore 9.00 Death Stranding 2 – Hideo Kojima Evento domenica 2 novembre INFORMAZIONI SULL’EVENTO IN ARRIVO

