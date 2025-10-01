Caltanissetta, l’assessore Petrantoni: «Chiarezza sulle corsie ciclabili, nessuna riduzione della carreggiata»

Negli ultimi giorni, compreso oggi, sui social network e su alcuni portali online sono circolate polemiche e imprecisioni riguardo alla segnaletica orizzontale e, in particolare, alla realizzazione delle nuove corsie ciclabili in città. L’assessore alla Viabilità, Toti Petrantoni, ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza, richiamando l’attenzione sul corretto inquadramento normativo e tecnico di queste opere e respingendo le accuse di improvvisazione o superficialità.

«Leggo con rammarico diverse inesattezze – spiega Petrantoni – che confondono la pista ciclabile con la corsia ciclabile. È bene ricordare che si tratta di due tipologie differenti: la pista ciclabile in sede propria richiederebbe strade molto più ampie e interventi edilizi costosi, mentre le corsie ciclabili realizzate sulla carreggiata non riducono affatto lo spazio destinato ai veicoli a motore. Si tratta di una fascia di rispetto che i ciclisti possono utilizzare e che è ormai adottata in tante città italiane ed europee».

L’assessore sottolinea come i progetti siano stati elaborati con rigore tecnico: «Il nostro Ufficio Urbanistica, guidato dall’ing. Dell’Utri e dall’ing. Sciandra, ha progettato le corsie nel pieno rispetto delle normative e con la supervisione della Polizia Municipale, che segue con attenzione la posa della segnaletica. Non parliamo dunque di scelte arbitrarie, ma dell’applicazione puntuale del Codice della Strada e dei regolamenti nazionali».

Quanto alle dimensioni, Petrantoni ricorda i parametri fissati dalla legge: «Le corsie di marcia per i veicoli devono avere una larghezza minima di 3 metri, mentre le corsie ciclabili possono variare tra 1,25 e 1,50 metri, con riduzioni a 1 metro solo per brevi tratti. Le planimetrie depositate mostrano chiaramente come queste misure vengano rispettate».

Non manca un riferimento alla segnaletica orizzontale già presente in città: «Tre anni fa la precedente amministrazione aveva tracciato corsie ciclabili con semplice vernice, oggi inevitabilmente sbiadita. Con le nuove asfaltature su conglomerato bituminoso, più ruvido e resistente, ci aspettiamo una maggiore durata e visibilità della segnaletica».

Infine, Petrantoni si sofferma sulla questione dei limiti di velocità: «È sorprendente che qualcuno contesti il limite dei 30 km/h. È dimostrato che un impatto a questa velocità riduce drasticamente le conseguenze di un incidente rispetto ai 50 km/h, a tutela sia degli automobilisti che dei ciclisti. La norma, peraltro, lo prevede espressamente nelle carreggiate che ospitano corsie ciclabili».

L’assessore conclude ribadendo lo spirito dell’azione amministrativa: «Accogliamo le critiche costruttive, ma non possiamo permettere che imprecisioni o polemiche sterili mettano in discussione la professionalità degli uffici e la serietà con cui stiamo lavorando. La mobilità sostenibile è una sfida necessaria e questa Amministrazione intende portarla avanti con responsabilità e visione».