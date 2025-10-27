Caltanissetta. Controlli della Polizia in centro storico: sequestro di hashish, una denuncia e due persone segnalate alla Prefettura

Caltanissetta, proseguono i controlli della Polizia di Stato al centro storico: sequestrato hashish, una persona denunciata e due segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Nel fine settimana, sono stati eseguiti servizi straordinari di controllo del territorio contro il degrado urbano e per contrastare il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello.

All’esito dei controlli un diciottenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica in stato di libertà poiché trovato in possesso di 10 stecchette di hashish confezionate e pronte per lo spaccio. Medesima sostanza stupefacente per uso personale è stata sequestrata a carico di due soggetti segnalati alla Prefettura. Sono 11 in totale le perquisizioni personali eseguite nei confronti delle persone fermate; 83 le persone identificate, 32 delle quali gravata da pregiudizi di polizia; 27 i soggetti sottoposti a misure anticrimine controllati; 43 i veicoli fermati, con un mezzo sequestrato, 2 carte di circolazione ritirate e 9 contravvenzioni al codice della strada elevate.