Sicilia, Schifani: “Per Ayeda straordinaria mobilitazione umanitaria”

“Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Di fronte al grido di aiuto della piccola Ayeda e della sua famiglia la Sicilia non si è voltata dall’altra parte. Si è messa in moto una straordinaria mobilitazione umanitaria che ha visto istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un solo obiettivo: salvare una vita”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, postando sui social l’arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, con un volo della Turkish Airlines, della piccola Ayeda, la bimba afghana di due anni, profuga con i genitori in Iran, affetta da una grave malattia genetica. Per lei si erano mobilitate diverse associazioni italiane e straniere con una petizione on line su Change.org, lanciando un appello al ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, perché potesse arrivare in Italia per curarsi. “Sono certo che abbiamo messo Ayeda nelle migliori mani possibili – dice adesso il governatore siciliano – e che l’accoglienza e la generosità dei siciliani sapranno accompagnarla in questo delicato percorso di cura e speranza. Grazie a Pfic Italia Network Odv, Nove Caring Humans, Omar – Osservatorio malattie rare, Ismett Palermo, Regione siciliana, Ambasciata d’Italia a Teheran e Croce Rossa Italiana”.