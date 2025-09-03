Rapina in una gioielleria a Gela, sfondano vetrina con mazze e portano via preziosi per 40mila euro: 2 minori arrestati

Rapina aggravata, danneggiamento e detenzione di armi. Sono queste le accuse che la procura per i minori di Caltanissetta muove a due ragazzi che sarebbero gli autori di una rapina compiuta lo scorso 19 agosto, in pieno pomeriggio, in via Dammaggio Fischetti di Gela. Ad arrestarli e condurli all’istituto penale minorile sono stati gli agenti del commissariato di Polizia che hanno condotto una indagine lampo. I due minori sono giunti indossando tute da lavoro e guanti. In più avevano il volto coperto. I due minori hanno sfondato la vetrina della gioielleria con delle pesanti mazze e poi hanno portato via preziosi per 40 mila euro. Uno dei due durante la rapina si è anche ferito. Dopo essere scappati si sono “rifugiati” in un grande parcheggio comunale in cui hanno abbandonato i guanti e le tute utilizzate per il colpo. I poliziotti, coordinati dalla procura per i minorenni guidata da Rocco Cosentino, grazie all’impianto di video sorveglianza hanno ricostruito le fasi preparatorie anche della rapina individuando il sedicenne e il diciassettenne, già noti agli investigatori. I due – secondo le indagini della polizia di Gela guidata dal vicequestore Emanuele Giunta – avevano acquistato le mazze per la rapina poco prima in alcuni esercizi commerciali della zona del centro storico.