Lepas debutta al Salone Auto Torino 2025

(Adnkronos) – Una nuova stella si affaccia sul firmamento dell’automotive internazionale. Si chiama Lepas, ed è il brand lifestyle ad alte prestazioni del Gruppo Chery, primo costruttore cinese per esportazioni globali. Per il debutto sceglie il Salone dell'auto di Torino portando in scena il suo SUV di punta, l’elegante e tecnologico Lepas L8.



Lepas L8 è spinto da una motorizzazione Super Hybrid plug-in capace di garantire un’autonomia superiore a 1.300 km e consumi estremamente ridotti, grazie a un'efficienza termica tra le più alte al mondo (44,5%). Il sistema intelligente di gestione, l’abitacolo spazioso e silenzioso e il cockpit tecnologico rendono ogni viaggio un’esperienza confortevole e premium, in perfetto equilibrio tra performance e sostenibilità. Alle spalle di Lepas c’è la forza industriale di Chery, oggi presente in 44 Paesi con 8 centri di R&D internazionali e oltre 5 milioni di veicoli esportati. Il Gruppo oggi è al 233° posto nella classifica Fortune Global 500 ed è il primo costruttore cinese per volumi di esportazione e punta a consolidare la propria presenza anche nel mercato europeo con marchi già affermati come OMODA, JAECOO. Nel triennio 2025–2028 sono previsti 5 nuovi modelli, a copertura dei principali segmenti del mercato. Dopo il debutto del SUV L8, seguiranno L6 e L4.

L'obiettivo per i prossimi anni sono di aprire 1.200 punti vendita in tutto il mondo e arrivare a 500.000 unità vendute all’anno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)