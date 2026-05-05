San Cataldo. Raimondo Capizzi confermato direttore artistico del concorso internazionale “Simone Alaimo” al Teatro Massimo

SAN CATALDO. Il prestigioso Concorso Lirico Internazionale “Simone Alaimo” torna a brillare con la sua 13ª edizione, confermando alla direzione artistica il maestro sancataldese Raimondo Capizzi. L’evento si svolgerà nella cornice d’eccezione della SALA ONU del Teatro Massimo di Palermo, tempio della lirica e simbolo culturale della città.

A guidare l’intero progetto resta il patron del concorso, Simone Alaimo, basso-baritono di fama internazionale, il cui nome è sinonimo di eccellenza nel panorama operistico mondiale. Sotto la sua supervisione attenta e appassionata, il concorso si conferma un punto di riferimento per giovani cantanti lirici emergenti.

L’edizione di quest’anno si distingue per l’ampia partecipazione internazionale: talenti provenienti da Ungheria, Ucraina, Russia, Corea del Sud, Giappone, Cina, Italia e Cile si incontreranno a Palermo, uniti dalla stessa passione profonda per la musica. Un mosaico di culture e voci che arricchisce ulteriormente il valore artistico e umano della competizione. Numerosi i riconoscimenti previsti: oltre ai premi in denaro, i partecipanti avranno l’opportunità di accedere a collaborazioni artistiche di rilievo, fondamentali per l’avvio e il consolidamento di una carriera nel mondo della lirica.

Ancora una volta, Capizzi e Alaimo danno vita a un concorso che va oltre la semplice competizione: un laboratorio di crescita, condivisione e formazione. Un luogo in cui l’amore per l’opera si intreccia con la didattica e il confronto, contribuendo a coltivare le nuove generazioni di artisti.

Il Concorso Lirico Internazionale “Simone Alaimo” si conferma così non solo come una vetrina di talenti, ma come un vero e proprio spazio di incontro e valorizzazione della grande tradizione musicale. Eventi resi grazie alla Vinians Production e la Partnership di Inchorus Federation, Associazione Nazionale Polizia di Stato di Palermo, Corale Pitarresi Alaimo di Villabate, Comune di Caltanissetta e Proloco di Villabate.