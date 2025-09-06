Lega Caltanissetta: “Nuovo assessore ancora privo di deleghe, esempio di improvvisazione”

La Lega Caltanissetta interviene in merito alla revoca dell’incarico di assessore, rappresentante della Lega, Oscar Aiello, e alla nuova nomina di assessore del Capogruppo di Forza Italia, Marcello Mirisola, ancora oggi privo di deleghe. Di seguito la nota.

Sono trascorsi circa venti giorni da quando il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro di Forza Italia, ha revocato l’incarico di Assessore al rappresentante della Lega, Oscar Aiello, per sostituirlo con il Capogruppo di Forza Italia, nominato Assessore ma – incredibilmente – ancora oggi privo di qualsiasi delega.

Un fatto senza precedenti nella storia amministrativa della nostra città: un Assessore che lavorava con impegno, riconosciuto e apprezzato da cittadini e colleghi per l’attività svolta, viene estromesso senza alcuna motivazione politica chiara, e al suo posto subentra un Assessore che, a distanza di quasi tre settimane, non ha ancora iniziato ad operare per mancanza di deleghe e competenze operative.

Quella che si sta consumando a Caltanissetta è un’anomalia grave e preoccupante, che nulla ha a che vedere con la buona politica, ma rappresenta invece un esempio di personalismo e improvvisazione che alimenta la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Nel frattempo, deleghe fondamentali come quelle alla Polizia Municipale, all’Ambiente e alla Protezione Civile sono rimaste accentrate nelle mani del Sindaco, impegnato, si fa per dire, anche nel ruolo di Presidente della Provincia. Il rischio di un rallentamento dell’azione amministrativa che tutti paventavano è già visibile ad occhio nudo in tutto il territorio.

E tutto questo, purtroppo, è solo un antipasto di ciò che potrebbe accadere a danno dell’unità del centrodestra, un valore che per la Lega resta imprescindibile, da tutelare e salvaguardare sempre, al di là di ogni calcolo di convenienza o di logica di partito.

La Lega denuncia con forza un comportamento politicamente miope e irresponsabile da parte di una certa Forza Italia nissena, che rischia di compromettere la credibilità dell’intera coalizione e tradire la fiducia di quei cittadini che avevano creduto in un centrodestra unito, compatto e capace di governare nell’interesse esclusivo della città.

Diverso, e ben più costruttivo, è invece il clima di corretta lealtà e collaborazione che caratterizza i rapporti tra la Lega e Forza Italia nel resto della Sicilia, a partire dai livelli regionali, dove lavoriamo fianco a fianco per il bene della nostra terra. In tal senso, non possiamo non riconoscere e valorizzare l’impegno, la competenza e il ruolo di garanzia svolto dal Presidente della Regione, Renato Schifani, che rappresenta un punto di equilibrio fondamentale per tutta la coalizione di centrodestra.

Apprezziamo inoltre la chiarezza del recente comunicato di Fratelli d’Italia, dal quale emerge che l’esclusione della Lega dalla Giunta è stata una scelta assunta in totale autonomia da Forza Italia nissena, senza alcun coinvolgimento degli altri alleati. Una scelta unilaterale e politicamente inopportuna, giustamente criticata da Fratelli d’Italia, che conferma le nostre preoccupazioni: oggi, purtroppo, il centrodestra nisseno è ostaggio delle decisioni arbitrarie di un solo partito.

La Lega continuerà a ribadire, con coerenza e determinazione, che la politica deve essere al servizio dei cittadini, non dei giochi di potere o degli equilibri interni ai partiti. Caltanissetta merita rispetto, visione e serietà. Non teatrini che minano il futuro della città e l’unità della coalizione.

Antonio Muratore

Commissario Cittadino Lega Caltanissetta