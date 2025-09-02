Salute

Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone

Mar, 02/09/2025 - 22:44

Altro successo dell’Italia di Pozzecco agli Europei di basket oggi, martedì 2 settembre, e vede il primo posto nel girone C di Eurobasket. Gli azzurri partono male, ma alla fine riescono a ribaltare la Spagna di Sergio Scariolo e si impongono 67-63 nella quarta partita del gruppo che vale la terza vittoria consecutiva a Limassol. La squadra di Pozzecco aveva infatti già battuto la Georgia e la Bosnia, mentre aveva perso il match d’esordio contro la Grecia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

