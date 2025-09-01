Caltanissetta, al via i lavori di risanamento in via Borremsns: il completamento previsto entro il 14 settembre

Come annunciato nelle scorse settimane, oggi Anas ha avviato i lavori di risanamento della pavimentazione di via Borremans, a Caltanissetta. Il completamento delle lavorazioni è previsto entro il 14 settembre. L’intervento, come si legge in una nota, si inquadra come opera compensativa nell’ambito dei lavori di ammodernamento del secondo lotto della SS640. La via, di competenza comunale, costituisce il principale accesso alla città di Caltanissetta dallo svincolo Caltanissetta Nord della nuova SS640. Per l’esecuzione dei lavori è necessaria la chiusura temporanea al traffico che sarà suddivisa in due tratti. Il completamento è previsto entro il 14 settembre. Il periodo di chiusura, individuato e concordato con le Amministrazioni Comunali locali, sottolinea la nota, è ricaduto in un arco temporale studiato per limitare al minimo i possibili disagi al traffico, prima dell’inizio dell’anno scolastico e subito dopo la conclusione dell’esodo estivo. Allo scopo di massimizzare la velocità di esecuzione dell’intervento e limitare i tempi di chiusura sarà utilizzata la tecnica del riciclaggio a freddo in sito per il rifacimento della pavimentazione. La realizzazione dello strato di base con tale tecnica permetterà una ridotta profondità di intervento nella garanzia di una maggiore capacità portante complessiva del pacchetto stradale in presenza dei sottoservizi che non dovranno così essere rimossi. La tecnica costruttiva consente inoltre di reimpiegare il 100% del materiale fresato della vecchia pavimentazione stradale mediante l’utilizzo di emulsione modificata e cemento riducendo la produzione di rifiuti e l’utilizzo di nuovi materiali da cava, con evidenti benefici di carattere ambientale: risparmio idrico ed energetico, ridotta quantità di produzione di materiale di risulta e di emissione di CO2 nell’atmosfera. Il risultato finale sarà una nuova strada completamente ammodernata, dotata di standard di qualità di gran lunga superiori a quelli preesistenti, tali da garantire la percorribilità in sicurezza come richiesto dall’amministrazione comunale nissena alla quale la nuova viabilità sarà interamente restituita per assicurarne la continuità dell’esercizio, conclude la nota di Anas. (ITALPRESS). vbo/com 01-Set-25 14:14 NNNN